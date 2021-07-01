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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زواج النجوم على السوشيال ميديا .. منة عرفة وحلا شيحة الأحدث

صدى البلد

يحرص بعض النجوم على اختراع تقاليع جديدة في حياتهم تنال اهتمام جمهور السوشيال ميديا، ومؤخرا ظهرت موضة  حفلات زفاف النجوم التي احتلت تريند مواقع التواصل الاجتماعي

نستعرض أبرزها فى السطور التالية ..

منة عرفة ومحمود مهدى

أعلن محمود مهدي  عن عقد قرانه على الممثلة منة عرفة، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام وكتب:"الحمدالله تم كتب الكتاب اليوم بحضور افراد العائلة فقط وهنعمل فرح انشاء الله بعد فيلم 666".

وكانت قد أعلنت الفنانة الشابة منة عرفة عن خطوبتها من شاب في الوسط الفني .

ونشرت منة منشورا على صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" وكتبت عليه "لقد تمت الخطوبة ".

وكان صدى البلد قد كشف  أن الفنانة منة عرفة تعيش قصة حب مع فنان شاب يدعي محمود المهدي.

حلا شيحة ومعز مسعود 

تزوجت الفنانة حلا شيحة من الداعية عز مسعود مؤخرا وكانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورها في صور الزواج بالحجاب، وحرصت حلا وزوجها على الاحتفال في جو أسري بعيدا عن عيون جمهورها.


وسبق أن تزوجت الفنانة حلا شيحة مرتين قبل زواجها الثالث من معز مسعود حيث تزوجت من الفنان هانى عادل فى بداية حياتها الفنية عام 2006، وجمعت بينهما قصة حب كبيرة شهد عليها الوسط الفنى وتم عقد قرانهما بالفعل وقاما بتحديد موعد حفل الزفاف، ولكن قبل أيام قليلة من إقامة الحفل تفاجأ الجميع بإعلان طلاقهما دون ذكر أي أسباب.

نيقولا معوض 

نشر الفنان اللبناني نيقولا معوض، مقطع فيديو قصيرًا عبر حسابه الرسمي على تطبيق التواصل الاجتماعي انستجرام، ظهر فيه خلال حفل زفافه على حبيبته التي طالما ظهرت معه في مناسبات عدة خلال الفترة الأخيرة.


ولم يكشف نيقولا معوض، عن هوية حبيبته، التي ظهرت تتحدث بالإنجليزية في الفيديو، وكانت تمتلك ملامح غربية، وكتب نيقولا معلقا على الفيديو: «إتجوّزنا.. للمرّة الأولى والأخيرة».


كان الفنان نيقولا معوض​، كشف قبل عدة أشهر عن دخوله فى علاقة حب جديدة مع شابة من خارج الوسط الفنى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.


واكتفى "نيقولا" معوض بالتعليق آنذلك، قائلا: "سعادتي التي طال انتظارها"، وظهر "نيقولا" مع حبيبته على أحد الشواطئ الساحلية".

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى 

بدأت قصة حب ياسمين عبد العزيز واحمد العوضى منذ عامين تقريبا حيث حرص على حضور عيد ميلادها وبعدها بدأت ترددت الأنباء حول ارتباط ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، بسبب صورهما معا، التي دفعت البعض لـ تريدد أقاويل حول وجود علاقة حب بينهما.


وعلق أحمد العوضي على الأمر بشكل غير مباشر، حيث قام بنشر أغنية "ياسمينا" لـ منير من خلال خاصية الـ "Story" عبر حسابه الرسمي على "الانستجرام" وعلق قائلًا: "منير جامد برضو"

ونشر العوضي، صورة لممثلة أجنبية تدعى Catherine zeta Jones، تشبه ياسمين عبد العزيز، كثيرًا وعلق على الصورة قائلًا: "هذا هو ذوقي"، الأمر الذي أشار إلى حقيقة وجود علاقة حب بينه وبين ياسمين عبد العزيز، وبالفعل أعلن اليوم حبهما بعد أن فجر القضية شقيق ياسمين عبدالعزيز الذى كتب تعليقا يفشى سر العلاقة.

وأعلن أحمد العوضى وياسمين عبد العزيز عن زواجهما من خلال تغير الحالة الاجتماعية عبر الفيسبوك بوك إلى “متزوج”.

 

أحمد العوضى الفنان هانى عادل الفنانة حلا شيحة محمود مهدي محمود المهدى الفنانة منة عرفة

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