باكستان تسجل 1037 إصابة جديدة و40 وفاة بفيروس كورونا

سجلت باكستان 1037 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 958 ألفا و408 أشخاص.



وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الخميس، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 40 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 22 ألفا و321 حالة.



وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 904 آلاف و320 حالة، بعدما تماثلت 836 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة.



ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 31 ألفا و767 حالة.