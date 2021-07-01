أمريكا وألمانيا تبحثان الدعم المستمر لأفغانستان بعد انسحاب القوات الأجنبية

بحث مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ووزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور دعمهما المستمر للمساعدات الأمنية الاقتصادية والإنسانية للشعب الأفغاني بعد إتمام انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.



وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إميلي هورن، في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الالكتروني اليوم الخميس، إن الوزيرين ناقشا الشراكة الوثيقة والدائمة بين (واشنطن) و(برلين) في مجموعة من القضايا، بما في ذلك التعاون الدفاعي على الصعيدين الثنائي ومن خلال الناتو.



ورحب سوليفان وكرامب كارينباور بالتقدم المحرز في قمة الناتو الأخيرة في تعزيز الوحدة عبر الأطلسي وإطلاق عمل مهم لتكييف الحلف مع تحديات المستقبل.



ومن جانبه، أعرب سوليفان عن تقديره لمساهمات ألمانيا في مهمة الدعم الحازم لحلف الناتو في أفغانستان وأولويات السياسة الخارجية المشتركة، بما في ذلك الصين وروسيا ومنطقة الساحل.

