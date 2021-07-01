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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق الدورة التدريبية للمكفوفين بمركز " حسن حلمي" في الوادي الجديد

نائب المحافظ يتفقد
نائب المحافظ يتفقد مركز حسن حلمي

شهدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، انطلاق الدورة التدريبية للمكفوفين المقامة بمركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة والمركز القومي للمكفوفين بالقاهرة.

كما تابعت استعدادات تنظيم الدورة التدريبية علي الحرف اليدوية والبيئية لذوي الاحتياجات الخاصة مثل أعمال الخوص والخزف والصناعات الخشبية وغيرها ، والتي تهدف إلي تنمية مهارات ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع وتوفير فرص عمل تتيح حياة كريمة لهم.

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وفي ذات السياق وجهت  حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد بسرعة تجهيز وتأثيث الفصل الإضافي الذي تم إضافته لمرحلة رياض الأطفال بالمدرسة المصرية اليابانية لإستيعاب الأعداد المتقدمة.جاء ذلك خلال تفقدها للمدرسة يرافقها الدكتور جمال حسن مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة.

كما تابعت خلال التفقد أعمال تنفيذ شبكة الري الحديث بالمدرسة والتي الإنتهاء من تنفيذها في إطار مبادرة المدارس الخضراء التي تنفذها المحافظة لتنجيل وزراعة أفنية المدارس ، وكذلك تنجيل الملاعب وإستغلال المساحات الفضاء  بالفناء في تنفيذ أنشطة رياضية وبيئية للطلاب.

وتفقدت  حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، ايضا سير أعمال إمتحانات الدبلومات الفنية بلجان مدرسة الفنية بنات بإدارة الخارجة التعليمية يرافقها الدكتور جمال حسن مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة.

حيث تابعت الإلتزام بالإجراءات الإحترازية داخل وخارج اللجان حفاظاً على سلامة الطلاب، وتوفير المناخ الملائم للطلاب وتوافر وسائل التهوية لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر، كما اطمئنت من الطلاب علي عدم وجود أي شكاوي أو معوقات تواجه الطلاب.

 

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نائب محافظ الوادي تتفقد مركز حسن حلمي الخارجة الوادى الجديد المكفوفين التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة

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