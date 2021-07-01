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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك الدولي يتعهد بزيادة تمويل لقاحات كورونا إلى 20 مليار دولار

البنك الدولي
البنك الدولي

تعهد البنك الدولي بزيادة التمويل المتاح لشراء اللقاحات المضادة لكوفيد-19 لتصل إلى 20 مليار دولار، بزيادة قدرها ثمانية مليارات دولار عن التمويل المستهدف بـ 12 مليار دولار، وذلك إثر الارتفاع الحاد للطلب على التمويل من الدول النامية.

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وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في مؤتمر صحفي : إن البنك قدّم أكثر من أربعة مليارات دولار إلى 51 دولة نامية لشراء لقاحات كوفيد-19، وسيضيف عدة مليارات لخمسة وعشرين دولة أخرى قريباً، مشيراً إلى أن البنك الدولي تلقى 41 طلباً حتى الآن، جاء مجملها من دول أفريقيا تلقى أقل من نصف سكانها اللقاح.

البنك الدولي الصادرات كوفيد-19 الديمقراطيين الاسهم العالمية الدول النامية

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