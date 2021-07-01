البنك الدولي يتعهد بزيادة تمويل لقاحات كورونا إلى 20 مليار دولار

بزيادة التمويل المتاح لشراء اللقاحات المضادة لكوفيد-19 لتصل إلى 20 مليار دولار، بزيادة قدرها ثمانية مليارات دولار عن التمويل المستهدف بـ 12 مليار دولار، وذلك إثر الارتفاع الحاد للطلب على التمويل من الدول النامية.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في مؤتمر صحفي : إن البنك قدّم أكثر من أربعة مليارات دولار إلى 51 دولة نامية لشراء لقاحات كوفيد-19، وسيضيف عدة مليارات لخمسة وعشرين دولة أخرى قريباً، مشيراً إلى أن البنك الدولي تلقى 41 طلباً حتى الآن، جاء مجملها من دول أفريقيا تلقى أقل من نصف سكانها اللقاح.