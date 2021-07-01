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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرارة شديدة وأمطار.. تعرف على طقس السعودية اليوم

طقس السعودية
طقس السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، اليوم الخميس، تقريرًا عن حالة الطقس بالمملكة.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، توقع المركز طقسًا شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق: (المدينة المنورة، الرياض، القصيم، الحدود الشمالية).

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كما تكون الفرصة مهيأة لتشكّل خلايا من السحب الرعدية الممطرة، تكون مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات عسير، قد تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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