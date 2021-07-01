خاص.. اعترافات بهاء كشك عن الأيام الأخيرة لـ هشام عشماوي في ليبيا: حزام ناسف وزوجة عراقية.. الجزء الأخير

يستكمل صدى البلد نشر نص اعترافات المتهم بهاء علي علي أبو المعاطي كشك ذراع هشام عشماوي، حركي "أبو عبدالرحمن"، 38 عاما مشرف معماري، والمتهم في القضية رقم 944 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "الذراع الأيمن لـ هشام عشماوي".

وكشف المتهم بهاء كشك الذراع اليمنى للإرهابي هشام عشماوي في الجزء الأخير من اعترافاته الذي ينشره موقع صدى البلد، عن تفاصيل القبض على هشام عشاوي وزوجته وزوجة عمر رفاعي سرور، واللحظات الأخيرة لـ هشام في ليبيا قبل القبض عليه.

وقال المتهم بهاء كشك ذراع هشام عشماوي :إنه عقب تجهيز مزرعة للعناصر في منطقة وادي الناقة، ابتدا عشماوي يوفر السلاح للجماعة وأستلم عربية من مجلس شورى المجاهدين لاستخدامها في السفر إلي مصر ووفر السلاح عن طريق الدعم الوارد له من أحد أعضاء المجلس اسمه حافظ الضبع سلمه قطعتين سلاح بيكا بالذخيرة الخاصة بهما وحاتم انضم إلي المجلس ومساعدته في زرع الشراك الخداعية لصد قوات حفتر عن الدخول إلي درنة وكان مع عشماوي وقتها عبدالرحيم المسماري وفرج المنصوري علشان ينزلوا معاه الرحلة لكن حصل تغيير بعد ما أعد حاتم نفسه وجهز السلاح اللي تحصل عليه من هشام من المجلس، وبعدها سافر حاتم ومجموعة من المصريين إلي مصر عبر الصحراء الغربية وهم كل من أحمد المصري، وحازم وحمزة ومعاذ وحسن وبوكة والمسماري وده كان في أغسطس 2016.

وتابع ذراع هشام عشماوي، ابتدا هشام بعد سفر حاتم انه يركز في محاولة احضار زوجته واولادها إلي ليبيا ونسق لسفرهم للسودان ولما سافروا معرفش يدخلهم ليبيا وخاصة أنه حصلها مشكلة هناك، واتقبض عليها وشخص مصري أسمه أبو حمزة وزوجة عبدالله عضو أنصار بيت المقدس سابقا واستمر تواجدهم في السودان، وبالتزامن مع ده انضم إلي المجلس عمر رفاعي سرور مسئول شرعي المجلس وآخرين وشاركوا في الغزوات ضد قوات حفتر ، وسافر الشيخ هاني إلي سوريا لمقابلة الجولاني أمير جبهة النصرة التابعة للقاعدة علشان ينقله الصورة والوضع في مصر وليبيا، وأبو النور وياسر سافروا السودان واستقر ياسر هناك علشان يكون محطة لاستقبال اعضاء الجماعة فيها وابو نور نزل على مجموعته في سيناء ولما وصل ياسر السودان كلفه هشام باستضافة زوجته وابو حمزة وزوجة عبدالله وفي الفترة دي كان حصل تعب شديد في عدم التحكم بالاعصاب مكثت فيها قرابة شهر بعدها شاركت المجلس في نقاط المراقبة والرباط لتأمين عدم دخول قوات حفتر.

واستكمل ذراع هشام عشماوي، نشاط هشام في الفترة دي كان انه يسجل كلمات صوتية عن طريق الانترنت وكان بيساعده في ده دكتور كبير في السن قاعد في السودان، كان هرب معاه بعد حادث الفرافرة والتسجيلات دي تسببت في مشاكل للمجلس مع الأهالي لان الاعلام الليبي باشر حملات ان المجلس مخبي إرهابيين عنده ورفاعي سرور في الوقت ده حاول منع هشام من إصدار التسجيلات وحصل وخلاف بينهم وتم منعه وتهديده من قبل مجلس الشوري، وتمثل نشاط هشام في الوقت ده انه كان بيحفظ القرآن وبيسمعه وخلال الفترة دي تحدث معي عن شخص اسمه إمام مرعي عنصر استشهادي في واقعة مديرية امن الدقهلية وعن العنصر اللي نفذ حادث وزير الداخلية وكان ديما بيمدح فيهم وانه يحتسبهما من الشهداء وقالي انه اتجه للعمل في مصر والقتال بالداخل على خلفية فض رابعة.

وأضاف بهاء كشك، هشام كان معلق فلاش ميموري في رقبته ديما وفي يوم شغلها وراني تصوير لتنفيذ عملية الفرافرة الثانية كان ظاهر فيها تواجده أعلى تبة رملية عالية ومعاه بندقية قناصة وكان فردين واقفين جنبه وكان معاه مجموعة على الأرض علشان تقتحم بس لما لاقهم في تأخر ولم يتم تنفيذ المتفق عليه نزل على الأرض وقاتل معاهم، واستغرق الهجوم وقت أطول مما كان وضعه في تصوره بسبب ان المجندين كانوا متأهبين وقاوموا بشدة على خلفية الاعتداء الأول، لحد ما حضر الدعم ليهم وابتدى هشام يطلق على عربيات الدعم من مسدسه حتى يحمي عناصره وفي اللحظة دي اتصاب في فخده، ومؤخرا هشام كانت عنده رغبة شديدة انه ينفذ عملية انتحارية بس محددش هدف والامر استمر على الوضع ده حالة من الركود مفيش اي عمل جهادي او تواصل لحد ما وصل لينا مداهمة الشيخ حاتم والعناصر بمنطقة الواحات وده كان تقريبا في نهاية أكتوبر 2017 وتواصل حاتم مع عمر رفاعي وأعلمه انه بخير هو والعناصر، وبعد الاتصال بفترة بسيطة علمنا بوفاته في قصف جوي، وقتها بكى هشام وتمني انه لو كان متواجد معاه وانقطعت الاخبار حتى تواصل المسماري بمصعب واعلمه بمكانه.

اللحظات الأخيرة لـ هشام عشماوي في الأراضي الليبية

وتابع ذراع هشام عشماوي، بعد الفترة دي حصل حصار مدينة درنة من قبل قوات حفتر والقصف كان شغال حوالينا، وبقى صعب الدخول او الخروج من المدينة روحنا اتسلحنا بالأسلحة استعدادا للقتال وهشام اعد لنفسه حزام ناسف علشان يفجر نفسه هو وزوجته العراقية اللي خلف منها بنتين علشان ميقعوش في الأسر لكنى كلمته كذا مرة انه يرجع عن الفكرة لحد ما اتقبض علينا بمعرفة القوات وزوجتي وتوفت وابنها وبنتي وزوجة هشام اتقبض عليها هي وزوجة عمر رفاعي سرور واتحبسنا وبعدها اترحلنا لمصر.

ونشر صدى البلد 7 أجزاء من اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق، حيث سرد المتهم في إعترافاته بالجزء الأول تفاصيل نشآته، والتزامه الديني، وبداية تخمر فكر الجهاد والسلفية التكفيرية في ذهنه، والجزء الثاني كيفية إنضمامه لمجموعة تتبع تنظيم القاعدة ومحاولة استهداف كنيسة مارجرجس بالإسكندرية، وفي الجزء الثالث أدلى بإعترافات حول سفره لدولة ليبيا والقبض عليه وحبسه، ثم هروبه من السجن عام 2011.

كما سرد المتهم بهاء كشك في إعترافاته في الجزء الرابع سرد تفاصيل عن الجهاد في ليبيا وأيضا سيناء وكيفية إتخاذ القضية الفلسيطينة ستارا لإستقطاب العناصر، والجزء الخامس تفاصيل سفره إلي ليبيا للمرة الثانية، وقيامه بشراء منزل في درنة الليبية لإقامة الجهاديين، وفي الجزء السادس تفاصيل عملية عين أميناس في الجزائر، وخلية مدينة نصر، وفي الجزء السابع تفاصيل عودة هشام عشماوي إلي ليبيا عقب حادث الفرافرة وسيطرة الإخوان على مصراتة الليبية، وفي الجزء الثامن تفاصيل تكفير داعش لـ كتيبة شهداء أبو سليم، وتأسيس هشام عشماوي لـ جماعة المرابطون في ليبيا.