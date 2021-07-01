مد فترة غلق مزلقان القوصية 10 أيام

بسبب أعمال التطوير

أعلنت رئاسة مركز ومدينة القوصية بأسيوط عن مد فترة غلق مزلقان سكة حديد القوصية لمدة 10 أيام لاستكمال أعمال التطوير التي تقوم بها هيئة السكة الحديد بمزلقان القوصية .

وأشارت رئاسة مركز ومدينة القوصية انه بناء على الإشارة الواردة من هندسة سكة حديد منفلوط بأنه سوف يتم مد غلق مزلقان القوصية لاستكمال اعمال تطوير المزلقان وذلك من اليوم الخميس 1 يوليو وحتى السبت الموافق 10 يوليو الجاري .

ونوهت رئاسة مركز ومدينة القوصية أن الطرق البديلة خلال فترة الغلق من الجهة البحرية مزلقان قرية فزارة ومن الجهة القبلية مزلقان قرية بني زيد .