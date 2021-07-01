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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 طرق مختلفة لعمل البطاطس الودجز

صدى البلد

يعشق الكبار والصغار تناول البطاطس إليك طريقة عمل البطاطس الودجز الشهية  بسهولة لأطفالك إليك طرق مختلفة  اختارى الطريقة التى تفضلينها وفقا لموقع برايت سايد

بطاطس ويدجز حارة 


سوف تحتاجين:

900 جرام بطاطس
1 كوب + 2 ملاعق كبيرة من خل النبيذ الأبيض 
1 ملعقة كبيرة ملح
2 ملاعق كبيرة زبدة
اندفاعة من الفلفل الأسود المطحون
2 فص ثوم
الخضر حسب الذوق

عصير بطاطس تعرفي كيف تستخدميه لنضارة بشرتك

طريقة عمل صينية بطاطس باللحمة المفرومة


كيفية تحضيرها :

نقطع البطاطس إلى  ويقطع الثوم. 
ضعي شرائح البطاطس وكوب خل وملعقة كبيرة من الملح في إناء.

 أضف بعض الماء واتركيه ليغلي. 

اطهي البطاطس لمدة 20 إلى 25 دقيقة. 
سخني الزبدة في مقلاة وأضيفي البطاطس. رشيها بالملح والفلفل ، واقليها مع التحريك لمدة 8 إلى 10 دقائق.
ضعي البطاطس في طبق ، واسكبي باقي الخل. نرش الطبق بالثوم والخضروات والملح. 

بطاطس ودجز مبهرة في الفرن​ 


مقادير بطاطس ودجز مبهرة في الفرن​

 

بودرة بصل 

بودرة ثوم 

زعتر جاف 

بابريكا 

زيت

دقيق- 

للتقديم

كاتشب مايونيز 

طريقة 

تحضير بطاطس مبهرة في الفرن​

 تتبل البطاطس بباقي المقادير

 تدخل الفرن حتى تمام الطهي

 تقدم ساخنة


طريقة عمل بطاطس ودجز مشوية

المكونات
4 حبات بطاطس كبيرة ، مغسولة

 1 ملعقة كبيرة زيت 

3 ملاعق كبيرة من أوراق إكليل الجبل الطازجة المفرومة ناعمًا

1 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون


طريقة التحضير


الخطوة الأولى 

يرش الشبكة الباردة للشواية الخارجية برذاذ الشواء، تحضير الشواية للحرارة المتوسطة.
الخطوة الثانية

تقطع كل حبة بطاطس بالطول إلى 8 قطع ؛ فرشاة بالزيت، رشي عليها إكليل الجبل والملح والفلفل.
الخطوة الثالثة

تُشوى لمدة 25 إلى 30 دقيقة أو حتى تنضج البطاطس وتحمر مع التقليب من حين لآخر.
 

بطاطس بطاطس ويدجز حارة مقادير بطاطس ودجز مبهرة في الفرن​ طريقة عمل بطاطس ودجز مشوية ب3 طرق مختلفة طريقة عمل البطاطس الودجز

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