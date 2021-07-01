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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشرف المبنى الحكومي بالعاصة الإدارية: "الموضوع كان صعب في الأول.. بس بقى حاجة تشرف دلوقتي"

المهندس سامح وديع
المهندس سامح وديع

قال المهندس سامح وديع، المشرف على عملية إنشاء مبنى مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، إن المبنى جيل خامس، وهو ما ينطبق على العاصمة الإدارية الجديدة، كما أن مستوى التشطيبات مميز للغاية بجودة وأياد مصرية، كما يتكون من بدروم أرضي 3 أدوار موضحًا: "الموضوع كان صعب في الأول، أنا كنت موجود من أول الحفر، لكن دلوقتي الصورة بقت حاجة تشرف".

العاصمة الإدارية
 

وأضاف سامح وديع، خلال حواره في حلقة خاصة واستثنائية، من برنامج "صباح الخير يامصر"، على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن القاعة المخصصة للاجتماعات توجد في الدور الثاني إذ تشهد بث لقاءات رئيس الوزراء بالوزراء وتتسع لـ،50 فردا: "في زيها الناحية التانية عشان لو حصل أي خلل أو صيانة تكون شغالة".
وتابع المشرف على عملية إنشاء مبنى مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية: "هناك غرفة تحكم تتحكم في إدارة الشاشات والسماعاعت بقاعة الاجتماعات، كما أنها تشير إلى الوزير الذي جاء دوره في الإدلاء بكلمته أو التحدث أمام رئيس الوزراء".

المهندس سامح وديع إنشاء مبنى مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية رئيس الوزراء مبنى مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية

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