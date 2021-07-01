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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان تدرس تمديد الحالة شبه الطارئة الخاصة بكورونا في طوكيو و3 محافظات

صدى البلد

 صرحت مصادر حكومية يابانية، بأن اليابان تدرس تمديد الحالة شبه الطارئة الخاصة بفيروس كورونا في طوكيو وثلاث محافظات مجاورة، إذ أدى ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد -19 إلى زيادة احتمال استضافة العاصمة للأولمبياد دون حضور مشجعين.


وقالت المصادر -وفقا لوكالة الأنباء اليابانية /كيودو/- إن حكومة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا ستتخذ قرارا الأسبوع المقبل بشأن تمديد محتمل لما بعد انتهاء فترة الطوارئ في 11 يوليو، قبل افتتاح الألعاب الصيفية في 23 يوليو.


يذكر أنه أمس الأربعاء، أبلغت حكومة مدينة طوكيو عن 714 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يعكس زيادة حادة في الأيام العشرة منذ خروج العاصمة من حالة الطوارئ وتحولها إلى تدابير شبه طارئة.

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