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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحبك يا مصر.. نانسي عجرم تشارك صورا من حفلتها في القاهرة

نانسي عجرم
نانسي عجرم

نشرت الفنانة نانسي عجرم صور حفلتها امس في القاهرة و ذلك عبر صفحتها الرسمية علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

و علقت علي الصور قائلة :" بحبك يا مصر". 

يذكر ان  الفنانة نانسي عجرم، ، اقامت حفلها في أحد الفنادق بمنطقة مدينة نصر، في القاهرة،  وسط حضور جماهيري كبير.

و قامت نانسي بغناء عددا من أبرز الأغاني الخاص بها من بينها كل من أغنية “قلبي يا قلبي”، و"مستنياك"، و"يا طبطب"، حاسة بيك"، و"حبك بيقوى"، و"جاية معاك".

يذكر أن آخر أغاني نانسي عجرم، أغنية “جاية معاك”، والتي طرحتها مؤخراً عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع “اليوتيوب”.

تقول كلمات أغنية “جاية معاك” طب أنا جايه معاك طب أنا همشي وراك .. أنا هصدّق وهجرّب حظّي وهعمل ضمناك .. طب أنا جايه معاك  أنا همشي وراك .. حبيبي أصل عنيك بتقول إنّك ياما هنا وهناك".

نانسي عجرم انستجرام الفن مدينة نصر فيديوهات الفنادق

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