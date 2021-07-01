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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هزم الظروف الصعبة

بسام أبو جبل.. حبه للخيول يصعد به لمنصة أبطال الفروسية.. فيديو

بطل الفروسية
بطل الفروسية

عرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سي" تقريرا بعنون، حبه للخيول يصعد به لمنصة أبطال الفروسية ويهزم ظروفه الصعبة.


ووفقا للتقرير، قال بسام أبو جبل، بطل الفروسية، إن الله لم يظلمه عندما تم بتر قدمه، معقبا: "الله عز وجل كان يؤهلنى لحاجة أحسن.. ولو كنت طبيعي ومعنديش بتر مكنتش هبقى الأول على العالم فى نط الحواجز ومكنتش هركب خيل".


وتابع أنه كان يحلم دائما منذ فترة لركوب الخيل ولكنه لم يلق  الذى يساعده، إلى أن ألتقى بمدربه، حيث كان يخاف من الفروسية ولكنه اعتاد عليها.


وفى نفس السياق، قال مراد ملاك ، أحد الخيالة المتمرسين فى ركوب الخيل ، إنه يمارس الفروسية الشعبية منذ عامين وتعلمها على يد أصدقائه فى منطقة الهرم، لافتا لوجود 33 نوعا من الخيول أشهرهم الصقلاوى،  العبيان، الهبان.


وأضاف  ملاك ، خلال تقرير خاص مع الإعلامى محمد جاد عبر برنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن نوع الصقلان يختلف عن مثليه بنوع البشرة الخاصة به أو ملامحه أو شكل أو عن طريق خصلات الشعر به، والتى يطلق عليه "المعرفة " .

وأشار إلى أن طول الحصان يطلق عليه "ريح الحصان " والقدم الخلفية تسمى "الكفل "، والتى تكشف حجم الحصان وتغذيته وقوة الحصان يستمدها من قدمه، لافتا إلى أن الحصان يمتلك مضخات فى قدمه، نظرأ لطولها والتى تضخ الدم به، وهناك أمراض من الممكن أن تودى بحياة الحصان ومنها دور البرد والمغص.

مرت العديد من السنوات  على بداية النشاط السياحي بالغردقة، وقد جذبت هواية ركوب الخيل في البحر أو المشي معها على الشاطئ الكثير من السائحين ، وقد بدأت العديد من الشركات والمكاتب السياحية العمل في هذا النشاط السياحى واقيمت العديد من محطات السفارى بجورا البحر لتنظيم تلك الرحلات.

 

يؤكد محمد الألمانى صاحب مزرعة خيول أن ركوب الخيل جذب السياح سواء تلك الرحلات التى تتم داخل مياه البحر أو على الشاطئ أو التى تنطلق فى  الصحارى وانه تتم عمليات تدريب للخيول لكى تقوم بتلك الحلة دون أن يواجه اى سائح اى مشاكل خلال الرحلة.

 

حكمت جمال، مدربة خيول بالغردقة توضح أن الكثير من السياح يبحثون عن المغامرة ومن هنا كانت فكرتنا بتوفير سبل لتلك المغامره بطرق امنه مشيرة أن السياح كثير منهم يكون لدية خبرة ودراية بركوب الخيل .

 

وكشفت حكمت أن هناك العديد من الجوانب الاجابية التى تساعد فى الوصول اليها رياضة ركوب االخيل فهى تحسن النفسية بالإضافة ، تنشيط الحواس من ‏خلال التغييرات فى الإيقاع والسرعة التى يركض بها الحصان، ويحسن المزاج و يعزز الصحة واللياقة البدنية.

 

وأشار الخبير السياحى عصام إلى أن ركوب الخيل كن فى البداية عبارة عن شكل ترفيهى بسيط داخل كل منتجع سياحى حيث يقوم أحد المتخصصين فى تربية الخيول بأستئجار اسطبل داخل المنتجع السياحى وتطور الأمر إلى فتح جراجات على مساحات كبيرة فى مناطق مزراع الغردقة وبدأ تنظيم رحلات مختلفة لتلك الرياضة والركوب يكون جمعى ويتم بثلاثة أشكال وثلاثة أنواع من الرحلات تحتلف باختلاف مكان الرحلة فهناك رحلات الشاطئ وأخرى يدخل الخيل داخل المياه وأخرى فى الصحراء.

حبه للخيول بطل الفروسية ركوب الخيل الفروسية بسام أبو جبل

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