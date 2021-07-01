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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران.. تعيين غلام حسين محسني رئيسا للسلطة القضائية خلفا لإبراهيم رئيسي

غلام حسين محسني
غلام حسين محسني

عين المرشد الأعلى الإيراني غلام حسين محسني رئيسا لسلطة القضاء الإيراني بدلا من إبراهيم رئيسي الذي انتخب رئيسا للجمهورية.

 

وأكد الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي أن مرحلة التنافس الانتخابي انتهت وبدأت مرحلة التعاون والعمل لحل مشاكل الشعب الإيراني.

 

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رئيسي، وبعد لقاءٍ جمعه مع منافسيه في الانتخابات الأخيرة، اليوم، قال إن اللقاء تناول الحلول المختلفة لحل مشاكل البلاد. 

 

وأضاف: "من الطبيعي أن جميع المرشحين كان لديهم هاجس لحل الأزمات الحالية".

 

وتابع قوله: "اجتماع اليوم كان جيدا جداً، وهذا النوع من اللقاءات سيستمر ويجب أن نظهر للشعب أن جميع التوجهات السياسية والرؤى ستكون مطروحة في المرحلة المقبلة لحل الأزمات المعيشية".

 

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