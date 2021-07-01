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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مدير محطة التبريد المركزي بالعاصمة الإدارية: قدرة المشروع 140 ألف طن

صدى البلد

قال المهندس خالد الجوهري مدير محطة التبريد المركزي بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن المشروع عبارة محطتين جرى الانتهاء من الأولى، أما الثانية فقد بدأت مرحلة التصميمات الخاصة بها، لافتًا إلى أن القدرة الإنتاجية للمحطة الأولى 64 ألف طن تبريد كمرحلة أولى، أما المحطة الثانية ستتراوح ما بين 70 أف إلى 80 ألف، أي أن المشروع بالكامل ستبلغ قدرته 140 ألف طن تبريد.


وأضاف مدير محطة التبريد المركزي بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال حواره في حلقة خاصة من برنامج "صباح الخير يامصر"، على القناة الأولى، والفضائية المصرية، أن المحطة الأولى تخدم 80 مبنى، أما المحطة الثانية ستشغل 100 مبنى يتم العمل على إنشائها في هذه الفترة، و تعمل المحطة بالغاز الطبيعي والكهرباء في نفس الوقت، وهناك خزانات يجرى تخزين الطاقة فيها، من أجل فصل المحطة نهائيا والعمل من خلال هذه الخزانات في حال عدم وجود أحمال عالية، كما جرى تدشين المشروع بالكامل بأياد مصرية.
ويعتمد التبريد المركزي على نظام مستخدم على نطاق عالمي "التبريد بالمقاطعة"، وهو عبارة عن محطة مركزية تدير مدن أو أحياء كاملة، لأنها تحقق وفرا في الطاقة نسبته 50%، وهو ما يتناسب مع اتجاه الدولة بتحقيق أعلى تكنولوجيا بأكبر وفر في الاقتصاديات.

المهندس خالد الجوهري مدير محطة التبريد المركزي بالعاصمة الإدارية الجديدة محطة بالغاز الطبيعي تدشين المشروع بالكامل بأيادي مصرية التبريد المركزي الإقتصاديات الطاقة التبريد بالمقاطعة

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