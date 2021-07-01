عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فضيحة القبلة.. وزير الصحة البريطاني السابق يواجه دعوة جديدة بالاستقالة من هذا المنصب

مات هانكوك ومساعدته
مات هانكوك ومساعدته

واجه وزير الصحة البريطاني السابق، مات هانكوك، رد فعل جديد في دائرته الانتخابية أمس، بعد فضيحة القبلة مع مساعدته جينا كولادنجيلو، والتي على إثرها أعلن استقالته.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، طلب عضو مجلس المحافظين إيان هولدر، من أعضاء الحزب إلغاء اختيار وزير الصحة السابق كنائب عن وست سوفولك، بعد أن خرق قواعد فيروس كورونا من خلال تقبيل مساعدته.

مكتبي مش محتاج كاميرا.. ماذا قال وزير الصحة البريطاني الجديد بعد فضيحة مات هانكوك

مطالبة وزيرِ الصحة البريطاني مات هانكوك بالاستقالة من منصبه لهذا السبب

وقال: "لقد تجاوز سلوكه المرفوض كل الحدود، شرفه، ونزاهته، واستقامته وصدقه، إذا كان قد تعرض لأي شيء سابقًا، فقد انتهى به الأمر إلى ما هو أبعد من التعاطف معه وفدائه".

وأضاف "لقد خذل كل فرد من الجمهور، وأعلن أنه يجب عليهم جميعًا تقديم تضحيات ضخمة على مذبح الوباء، بينما هو يفعل العكس تمامًا".

كما كتب هولدر، الذي يعمل في مجلس وست سوفولك، إلى النائب مات هانكوك قائلاً: "إذا كان لديك قدر من النزاهة أو الشرف، فعليك تقديم الاستقالة دون تأخير".

استجواب

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، استدعى وزير الصحة المستقيل مات هانكوك إلى مكتبه السبت، وقال له إنه لم يعد بإمكانه أن يكون وزيرا للصحة بعد اعترافه بخرق قواعد كورونا.

وقدم هانكوك استقالته من منصبه مساء السبت في رسالة قال فيها: "نحن مدينون للأشخاص الذين ضحوا بالكثير في هذا الوباء لنكون صادقين عندما نخذلهم".

واستجوب زعيم حزب العمال كير ستارمر رئيس الوزراء في مجلس العموم، حول سبب قول المتحدث باسم جونسون في البداية إن الأخير قبل اعتذار هانكوك واعتبر الأمر "مغلقا".

يذكر أن مات هانكوك شغل منصب النائب عن حزب المحافظين عن وست سوفولك منذ عام 2010.

وزير الصحة البريطاني مات هانكوك فضيحة القبلة جينا كولادنجيلو مجلس المحافظين

ترشيحاتنا

أسعار الكهرباء .. 4 فئات مُستثناة من الزيادة.. تعرف عليها

مايوهات النجمات تثير الجدل.. رانيا يوسف ومنة فضالي ونيللي كريم الأبرز

السعيد:تطبيق الحد الأدني الأجور للقطاع الخاص إلزاميا و ومهلة 4 أشهر لتلقي شكاوى المنشآت المتضررة

ضرب مبرح.. تفاصيل اعتداء الإخوان على عبير موسى بالبرلمان التونسي

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقنوات الناقلة لها

الأرخص بـ مليون و350 ألف جنيه.. 3 سيارات سيدان "فارهة" في مصر|صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصور الأولى لبدء عمليات تركيب كاميرات المراقبة في لجان امتحانات الثانوية العامة

بدءا من اليوم.. تطبيق أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

لمرضى السكري .. احترس خضار معروف يسبب ارتفاع السكر فى الدم

هبة قطب: "ابنتي متقصدش حاجة من نشر فيديو المايوهات بأوضتها..وأنا اتفاجئت به"

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

محمد صلاح خارج قائمة منتخب مصر بأولمبياد طوكيو.. تعرف على التفاصيل

هل تسترد "التعليم" التابلت من الطلاب بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة؟ اعرف الحقيقة

جمال عوض يزف خبرا سارًّا لـ أصحاب المعاشات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

عملات زمان.. خمسون قرشا حائرة بين الفراعنة والمسلمين

30 صورة ترصد احتفالية البالون الطائر بالأقصر بذكرى ثورة يونيو

فيديو

فيديوجراف..فيروس نيباه الأخطر في العالم قادم من الهند

طفاية حريق.. كيف تسبب فرح الدقهلية الغريب في إصابة فتاتين

الرئيس حلها .. ما هو مرض الضمور العضلي وأعراضه.. فيديو جراف

هربت بسبب فقره.. زوج نجمة اراب جوت تالنت يستغيث لتوفير نفقة ابنته

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: العقاد كشف الإخوان

د. إيمان خطاب تكتب: دولة 30 يونيو والإنجازات !!!

جمال قرين يكتب: 30 يونيو وتصحيح المسار

د.فتحي حسين يكتب: ذكري ثورة 30 يونيو وارادة شعب 

فيروز نبيل تكتب: ثورة 30 يونيو وتصحيح المسار

محمود البسيوني يكتب: عزيزتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

اﻟﻤﺰﻳﺪ