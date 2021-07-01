فضيحة القبلة.. وزير الصحة البريطاني السابق يواجه دعوة جديدة بالاستقالة من هذا المنصب

واجه وزير الصحة البريطاني السابق، مات هانكوك، رد فعل جديد في دائرته الانتخابية أمس، بعد فضيحة القبلة مع مساعدته جينا كولادنجيلو، والتي على إثرها أعلن استقالته.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، طلب عضو مجلس المحافظين إيان هولدر، من أعضاء الحزب إلغاء اختيار وزير الصحة السابق كنائب عن وست سوفولك، بعد أن خرق قواعد فيروس كورونا من خلال تقبيل مساعدته.

وقال: "لقد تجاوز سلوكه المرفوض كل الحدود، شرفه، ونزاهته، واستقامته وصدقه، إذا كان قد تعرض لأي شيء سابقًا، فقد انتهى به الأمر إلى ما هو أبعد من التعاطف معه وفدائه".

وأضاف "لقد خذل كل فرد من الجمهور، وأعلن أنه يجب عليهم جميعًا تقديم تضحيات ضخمة على مذبح الوباء، بينما هو يفعل العكس تمامًا".

كما كتب هولدر، الذي يعمل في مجلس وست سوفولك، إلى النائب مات هانكوك قائلاً: "إذا كان لديك قدر من النزاهة أو الشرف، فعليك تقديم الاستقالة دون تأخير".

استجواب

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، استدعى وزير الصحة المستقيل مات هانكوك إلى مكتبه السبت، وقال له إنه لم يعد بإمكانه أن يكون وزيرا للصحة بعد اعترافه بخرق قواعد كورونا.

وقدم هانكوك استقالته من منصبه مساء السبت في رسالة قال فيها: "نحن مدينون للأشخاص الذين ضحوا بالكثير في هذا الوباء لنكون صادقين عندما نخذلهم".

واستجوب زعيم حزب العمال كير ستارمر رئيس الوزراء في مجلس العموم، حول سبب قول المتحدث باسم جونسون في البداية إن الأخير قبل اعتذار هانكوك واعتبر الأمر "مغلقا".

يذكر أن مات هانكوك شغل منصب النائب عن حزب المحافظين عن وست سوفولك منذ عام 2010.