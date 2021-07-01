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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سيولة مرورية.. تعرف على حركة المرور اليوم 1-7-2021

الحالة المرورية
الحالة المرورية

قال عاصم الشندويلى مراسل صدى البلد إنه يهنئ جميع الشعب المصرى بذكرى 30 يونيو، قبل تقديمه حركة المرور اليوم في شوارع القاهرة، و أشاد بالجهود التى تبذلها القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي حقق الكثير من الإنجازات فى مختلف المجالات ومنها: تطوير منطقة كورنيش ماسبيرو.

وأضاف مراسل صدى البلد خلال تقديمه النشرة المرورية فى برنامج "صباح البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك تطويرها شاملا يتم في منطقة ماسبيرو كورنيش النيل، حتى يليق بجميع المواطنين وليس فقط القانطين بمحافظة القاهرة، كاشفا حركة المرور في بعض المناطق، حيث أن تنحصر بعض الأحجام المرورية القليلة على طرق الدائرى المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة، وخاصة أعلى مناطق الدائرى التي تتم بها التوسعات والإصلاحات، ومنها مناطق الخصوص ونفق المنيب والكونيسة.

وأشار مراسل صدى البلد، إلى أن حركة المرور مداخل ومخارج القاهرة من ناحية المحافظات الخاصة بالدلتا والصعيد،  تشهد حالة من السيولة المرورية التامة فى هذه الطرق، والمؤشر الرئيسى لهذه العطلة الرئيسية التى أدت إلى حالة من الانسياب المرورى فى مختلف الشوارع والميادين.

وأكد مراسل صدى البلد، أن حركة المرور فى شارع كورنيش ماسبيرو تشهد حالة من السيولة المرورية التامة، سواء القادم من مناطق شبرا متجه إلى وسط البلد، وأيضا الجانب الأخر المتجه من وسط البلد والمتجه إلى الطريق الزراعى ومناطق شبرا.

وأوضح حركة المرور في بعض مناطق الجيزة التى كانت تشهد ازدحام مرورى مستمر فى الأيام العادية، حيث أنه يحدث حالة من السيولة المرورية فى كلا من شارع جامعة  القاهرة والهرم وفيصل والشبان.

 

حركة المرور كورنيش النيل عبدالفتاح السيسي 30 يونيو الدائري الحركة المرورية

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