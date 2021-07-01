مهندس بـ العاصمة الإدارية: كل العمالة مصرية.. ولم نستعن بأي عامل أجنبي

العاصمة الإدارية

قال المهندس عاطف ماهر مدير المشروعات بشركة البحر الأحمر، إنه كان من أوائل الأشخاص الذين عملوا في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث استلم الأرض وكانت صحراء، وذلك في منتصف عام 2017: "لما جيت عملت تجهيز للسكن والعمالة وكنت محتاج أوصل العدد لـ5 آلاف، وكنا بنشتغل 4 آلاف عامل في النهار و1200 في شيفت الليل".



وأضاف المهندس عاطف ماهر، خلال حواره في حلقة خاصة واستثنائية، من برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: "كل العمالة مصرية ولم نستعن بأي عامل أو مهندس أجنبي تماما، ونعمل وفق أعلى مواصفات عالمية، والهيئة العربية للتصنيع انتهت من 95% من أعمال فرش كل المباني".



وتابع مدير المشروعات بشركة البحر الأحمر: "هناك ألواح طاقة شمسية أعلى مبنى وزارة المالية للتعامل مع حالات الطوارئ، وعموما فإن التعامل هنا سيكون ذكيا ولن نستخدم الأوراق وهذه أحدث النظم المتبعة على مستوى العالم.. كل شيء تحت السيطرة، ويمكن للمدير أن يتابع كل موظف أثناء تواجده في مكتبه".



في سياق آخر، قال المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، إن الجهاز يشرف على المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان، مثل ترفيق الـ40 ألف مبنى بالكامل من شبكات مياه وصرف وكهرباء، وهي بنية تحتية ذكية، مشيرًا إلى أن كل عناصر المهمات الخاصة بشبكات المياه والصرف والري مزودة بمحابس ومهمات وعناصر يمكن التحكم فيها من خلال مبنى التحكم المركزي الموجود في الحي الحكومي وهو ما يقلل من الأعطال والمشكلات التي تحدث في المدن النمطية.



وأكد المهندس شريف الشربيني أنه يجرى رصد موقف كل الشبكات والأعطال بشكل استباقي وبالتالي يتم التعامل معها بشكل سريع أفضل مما هو موجود في المدن النمطية، موضحًا أن كل الخدمات المقدمة للمواطنين مثل البنية التحتية والوحدات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة ذكية ومختلفة.



وأضاف رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، أن العاصمة الإدارية الجديدة بها منظومة لإدارة المخلفات الصلبة، من خلال صناديق موجودة تحت الأرض بها حساسات لتعبر عن الاحتياج إلى تفريغها إذا ما تم ملؤها لتسهيل الإدارة بالشكل والمطلوب دون أي تشويه للصورة العامة.



وتابع المهندس شريف الشربيني: "أما فيما يتعلق بآليات الشرب النقية، فإن العاصمة يجرى تغذيتها من العاشر من رمضان وآخر من القاهرة الجديدة بإجمالي طاقة تبلغ 200 ألف متر مكعب وجار رفعها إلى 270 ألف متر مكعب، كما يتم العمل على تنفيذ مشروع مأخذ وروافع خطوط المياه العكرة ومحطة تنقية مياه الشرب النقية التي ستؤمن احتياجات العاصمة الإدارية للمستقبل بإجمالي 1.6 مليون متر مكعب".



رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة أن الحي السكني r3 يحتوي على 24 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى وحدات تجارية وإدارية وخدمية، وهو مقام على مساحة 1000 فدان، وبدأ تسليم وحداته لحاجزيها في شهر فبراير الماضي، كما تم البدء في تسليم الفيلات لحاجزيها منذ شهر، ويتم التسكين بشكل كامل بالتزامن مع افتتاح العاصمة.