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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان: مد فترة تقديم طلبات التحويل لحاجزى الإسكان الاجتماعي للاحد 18 يوليو

صدى البلد

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة تقديم طلبات التحويل للحاجزين ممن هم خارج أولوية (المدن/ المراكز) التى لا تتوافر بها وحدات سكنية حالياً، أو التي يوجد بها وحدات جار تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمُنخفضي الدخل، بعدد من الإعلانات، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 18 يوليو الجارى، حيث إنه كان من المقرر أن تنتهى فترة تقديم الطلبات أمس الأربعاء 30/6/2021.

وأوضح الوزير، أن مد فترة تقديم طلبات التحويل جاء استجابة لرغبات المواطنين، ومنح فرصة لأكبر عدد منهم للتحويل وذلك للحاجزين بالإعلانات التالية (الإعلان الثامن "الكراسة الحمراء / مراحل التشطيب – الكراسة الزرقاء / تحت الإنشاء" - الإعلان التاسع - الإعلان الـ11 - الإعلان الـ12 - الإعلان الـ13 - الإسكان القومي من 2005 : 2009 - النقابات "محدودي الدخل")، وذلك للتحويل إلى المشروعات المتوافر بها فائض وحدات، على أن تكون الوحدة بنفس السعر (سواء داخل نطاق المحافظة أو محافظة مجاورة للمحافظة المُتقدم عليها)، وكذلك بشرط انطباق شروط الحجز عليهم، حيث يشترط لقبول التحويل عدم قيام العميل باسترداد مقدم جدية الحجز،  أو سبق التخصيص له، أو سبق تقدمه بطلب تحويل بالإعلان الأصلي المُتقدم عليه.

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وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: يتم تقديم طلبات التحويل من خلال الدخول على مركز خدمة المواطنين عبر الرابط "https://cservices.shmff.gov.eg"، ثم اختيار طلبات بموقع مركز خدمة المواطنين والضغط على "طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية"، ثم يتم تفعيل الحساب وإدخال الرقم القومي لصاحب الطلب وكلمة السر، وبعد الموافقة على الشروط والأحكام والاطلاع على شروط الإقرار، يتم تحميل نموذج طلب التحويل وتحريره بخط اليد، وإعادة تحميله مرة أخرى بنفس الموقع، وفي حالة قبول الطلب - بعد دراسته من جانب الصندوق - يشترط التوجه لأحد مكاتب البريد المميكن لسداد رسوم جدية التحويل (35 جنيها) تحت مُسمى خدمة "طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية" بواسطة صاحب الطلب (اسم العميل المُسدد لإيصال مقدم جدية الحجز سابقاً)، على أن يقوم العميل بتقديم إيصال سداد مقدم الحجز لموظف البريد للإطلاع عليه، ولا يُعتد بأي طلب سيتم بالمخالفة لتلك الشروط.

وأكدت مى عبدالحميد، أن عدم تقدم الحاجزين - ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حالياً والوحدات الجاري تنفيذها بـكل من (المدن/ المراكز) التى لا تتوافر بها وحدات سكنية - بطلباتهم خلال المُهلة المعلن عنها فإن ذلك سيُعد عدولاً عن الاستمرار فى الحجز، ويعتبر الحجز لاغياً، ويلتزمون باسترداد مبلغ مُقدم جدية الحجز الخاص بالوحدة السكنية، موضحة أنه تم إتاحة فيديو توضيحي للمواطنين يوضح بصورة دقيقة وشاملة كيفية تقديم طلب التحويل عبر القناة الرسمية للصندوق على اليوتيوب "https://www.youtube.com/shmffeg"، ومن خلال الموقع الإلكتروني "https://cservices.shmff.gov.eg"; داخل صفحة الطلبات بمركز خدمة المواطنين، لطلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية، وذلك كإجراء يساهم في مساعدة المواطنين.

وأشارت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن مد فترة تقديم طلبات التحويل للمواطنين يأتي فى ضوء فاعلية التواصل المُستمر  مع مطالب المواطنين بشكل مُباشر، بما يحقق مستوى متميز في الخدمة المقدمة، وتذليل العقبات وتيسير الإجراءات وخطوات العمل أمامهم، وعلى من يرغب في مزيد من التفاصيل أو طرح أى تساؤل أو استفسار الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحاً وحتـى الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.
 

الإسكان الاجتماعي وزير الإسكان المجتمعات العمرانية وحدات سكنية عاصم الجزار

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