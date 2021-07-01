نيو جاردن سيتي العاصمة الإدارية: بدء تسليم الوحدات منتصف 2022

مساحة المشروع 900 فدان

قال المهندس وليد كمال نائب مدير مشروع نيو جاردن سيتي بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن مساحة المشروع 900 فدان وبه فيلل وعقارات سكنية وتجارية “445 فيلا و14 قصرا”، وتتفاوت المساحات للفيلل بداية من 400 حتى 800 متر.

وأضاف "وليد كمال" خلال حواره في حلقة خاصة واستثنائية، من برنامج "صباح الخير يامصر"، على القناة الأولى، والفضائية المصرية، أن المشروع به 385 عمارة بها 22 ألف وحدة سكنية وتجارية، كما أن المساحات مختلفة في العمارات من 80 متر إلى 220 متر، مشيرًا إلى أن تسليم الوحدات سيبدأ في منتصف العام المقبل.



وأشار نائب مدير مشروع نيو جاردن سيتي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن تصميم المشروع تم في أكبر مكاتب الاستشارية في مصر والوطن العربي، وراعى مزج القديم بالجديد، أما المباني من الداخل فهي تحتوي على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا.



وأوضح نائب مدير مشروع نيو جاردن سيتي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم البدء في أعمال المشروع في منتصف عام 2018، وتم إنهاء نحو 98% من أعمال المرحلة الأولى، و20% من التشطيبات، مضيفا : "نستخدم أحدث حاجة في كل حاجة، وسنتخدم أجود الخامات وأفضل التصميمات وأدق مراحل التنفيذ وكله يتبع أحدث معايير الجودة العالمية في العاصمة".



في حلقة خاصة واستثنائية، ولأول مرة، قدم فريق عمل برنامج "صباح الخير يامصر" الذي يقدمه الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، على القناة الأولى، والفضائية المصرية، حلقة خاصة على الهواء مباشرة من داخل العاصمة الإدارية الجديدة.



وقالت الإعلامية هدير أبو زيد، إن العاصمة الإدارية الجديدة، هي بوابة العبور للمستقبل والجمهورية الجديدة، حيث تمثل طفرة من العمران والبناء، والتنمية المستدامة.

من جابنه قال الإعلامي محمد الشاذلي، إن هذه الحلقة لبرنامج صباح الخير يا مصر، مختلفة واستثنائية ، وتستهدف كشف حجم الإنجاز من على أرض الواقع.

وتتناول الحلقة آخر المستجدات من داخل العاصمة الإدارية ومتابعة الجهود والإنجازات والمشروعات التي تم إنجازها، من خلال إجراء لقاءات مع عدد من الشخصيات على الهواء، واستعراض عدد من التقارير من أرض الواقع، في حلقة تمتد ل٣ ساعات على الهواء مباشرة.