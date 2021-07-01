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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجموعة نارية لـ السعودية.. نتائج قرعة آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022

منتخب السعودية
منتخب السعودية

أسفرت قرعة المرحلة النهائية، من تصفيات آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022، التي أقيمت في ماليزيا، صباح اليوم، الخميس،عن تواجد منتخب السعودية في مجموعة نارية.

 

وجاءت نتائج قرعة المرحلة النهائية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 كالتالي:

 

المجموعة الأولى

إيران - كوريا الجنوبية - الإمارات - العراق - سوريا- لبنان.

 

المجموعة الثانية

اليابان - أستراليا - السعودية- الصين - عمان - فيتنام.

 

يذكر أن منتخب السعودية، تأهل إلى النسخة الماضية، من بطولة كأس العالم إلى أقيمت في روسيا عام 2018، لكنه ودع المونديال من دور المجموعات.

 

نظام التأهل إلى كأس العالم 2022:

 

ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، المنتخبين الحاصلين على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث في الملحق الآسيوي، من أجل تحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي.

 

مواعيد المرحلة النهائية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022:

 

ومن المقرر أن يقام الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم عبر 10 جولات، وذلك أيام 2 و7  سبتمبر 2021، و7 و12 تشرين أكتوبر 2021، و11 و16نوفمبر 2021، و27 يناير 2022 و1 فبراير 2022، و24 و29 مارس 2022.

 

 

 

 

 

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