مدير الشباب والرياضة في الدقهلية يشهد الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو

شهد علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، الاحتفالية الكبرى والتى أقيمت بمركز شباب سللنت التابع لإدارة شباب المنصورة وبمشاركة عدد من مراكز الشباب التابعة لإدارة شباب المنصورة ومنها "مركز شباب ميت على وبحقيرة ومنية سندوب وميت محمود" ضمن فعاليات مهرجان " اليوم المصري " وتم الربط عبر برنامج الزووم والبث المباشر مع وزارة الشباب والرياضة عبر الربط الإلكتروني.



جاء ذلك بحضور أشرف عبد الحليم مدير مكتب وكيل الوزارة و طارق دهب معاون وكيل الوزارة للشباب والدكتور أيمن ربيع معاون وكيل الوزارة للرياضة ومسئول الربط الإلكتروني ومحمد الرفاعى مدير ادارة شباب المنصورة وسامح فوزي رئيس قسم المتابعة بإدارة شباب المنصورة وابتسام الحنفي مدير مركز النيل للاعلام والدكتور وائل عابد سكرتير عام مجلس المدينة والدكتورة امانى الجمل رئيس الوحدة المحلية بطناح وإيمان صالح رئيس الوحدة المحلية ببرق العز و حسن المتولي رئيس مجلس إدارة مركز شباب ميت على وعدد من رؤساء واعضاء مجالس الادارة بنطاق الادارة.



واشتمل الحفل العديد من الفقرات الفنية ومنها الاستماع الى الفنانة الصغيرة آمال الاحمدى بمساعدة عازف الاورج الفنان محمد عبد العظيم كما أقيمت عروض رياضية من إحدى فرق الكاراتية التابعة للمراكز المشاركة فى الاحتفالية وكذلك عروض لفرق الجماز بمراكز الشباب فى جو من البهجة والسرور على الحضور الكريم .





يذكر أن هذه الاحتفالية تأتى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ودليل على قدرة المصريين على صنع التاريخ وتعبيراً عن إرادة شعبية صادقة فى العزم على انطلاق أزهى مراحل النضال الوطنى بالبناء والتنمية والازدهار على أرض مصر خلف القيادة الحكيمة والسياسة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي فى التضحية والبناء من أجل الشعب المصري حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه .

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