ضبط صاحب محل بقالة يبيع عصائر مجهولة المصدر بسوهاج

دشنت مديرية التموين بمحافظة سوهاج برئاسة المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بالإقليم، بالتعاون مع ضباط وحدة التموين بمديرية أمن سوهاج، عدة حملات تموينية مُكبرة لضبط الخارجين عن القانون ومُتابعة الأسعار ومنع تداول السلع مجهولة المصدر بالاسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط ضبط صاحب محل بقالة؛ لحيازته كمية من عبوات العصير مجهولة المصدر.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبدالحميد ابو موسى، مدير إدارة البحث الجنائي في سوهاج، يفيد بتمكن ضباط وحدة التموين من ضبط صاحب محل بقالة وبحوزته ١٤٧ عبوة عصير مجهولة المصدر، قبل بيعها للمواطنين.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.