فريق هندسة عين شمس يفوز بالمركز الخامس عالميا بتصميم الزلازل فى أمريكا

قال الدكتور محمد كحيل مشرف مشروع هندسة الزلازل إن فريق هندسة عين شمس فاز بالمركز الأول معمارى والتصنيف الخامس عالميا في تصميم الزلازل بالولايات المتحدة الأمريكية تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة.

ومن جانبه أضاف علاء الدين بدر طالب بكلية هندسة جامعة عين شمس أنهم فازوا بالمركز الخامس في تحليل التربة وتصميم المنزل معماريا و زلزاليا، كاشفا أنهم قاموا بتدعيم المبنى وتزويد أدوار، حتى يستطيع المبنى أن يتسع أكبر عدد من الأشخاص، منوها إلى أن تلك المبنى كان مستشفى غرضها تتسع عدد كبير من المرضى لمواجهة فيروس كورونا.

ومن جانبه أشار مينا بدير طالب بكلية هندسة جامعة عين شمس، إلى أن أهم جزء في عملهم كانت التربة والكشف عليها هل تكون نافعة للبناء من عدمه، كما أنهم يسرعوا فى إيجاد بعض الحلول إذا تم تواجد مشاكل بتلك التربة، مكملا أنهم قاموا برش مواد معينة في تلك التربة لحمايتها من الانتهاك.

جاء ذلك تحت اشراف الدكتور علاء الدين سليمان رئيس فريق هندسة عين شمس، الدكتور مينا فتحي ابادير، الدكتورة هانيا محمد اسماعيل.

وأضاف الدكتور مصطفي رفعت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب كلية الهندسة جامعة عين شمس ان كل فريق يقوم بتصميم نموذج بناء شاهق الارتفاع مصغر (مصنوع من خشب البلسا) يتم اختباره على طاولة اهتزاز.

ويتم الحكم على فرق الطلاب بناء على مقترح التصميم، و الشكل والتصميم المعماري للمنشأ ، وقدرته على التوافق مع معايير التصميم والقيود ، والتنبؤ التحليلي أداء المنشأ ، واستجابة المنشآت أثناء اختبار طاولة الاهتزاز، وبالفعل فاز فريق هندسة عين شمس عالميا.

وأوضح أن المرحلة الأولى كانت بمدينة سياتل حيث كانت مهمة المسابقة إعداد التقارير والتصميمات المطلوبة لمستشفى شاهق الارتفاع مكون من 20 طابقً بواشنطن ، الولايات المتحدة الأمريكية للعلاج العاجل لمرضى 19-COVID، مشيرًا إلى أن المسابقة لها أربعة مخرجات هي:

1 .التسليمات الجيوتقنية: كان مطلوبًا من الفريق تقديم تقرير جيوتقني من 12 صفحة يجيب على سلسلة من الأسئلةً عن معلومات الموقع ، استهدفت الاسئلة المفاهيمية / الافتراضية المتعلقة بالقضايا المحتملة لتصميم المبنى الأصلي، وكذلك تصنيف الموقع ، وطيف التصميم المستهدف ، واختيار الحركة الأرضية. تضمنت الأسئلة المفاهيمية جيولوجيا الموقع والمخاطر الجيوتقنية المحتملة أثناء الزالزل.

وتم تكليف الفريق بنمذجة هيكل خشب (البلسا متدرج) حسب دليل تصميم معين و بعض األكواد الأمريكية،

مثل WDS و ASCE )و باستخدام برنامج التحليل الرقمي، حيث تعرض النموذج لحركتين أرضيتين ، تمثلان زلازل بفترات رجوع مختلفة. ُطلب من الفريق شرح افتراضات النمذجة بدقة مع التفكير الهندسي لمميزات النموذج. تمت مقارنة تنبؤات الأداء للنموذج للحركات الأرضية المحددة بنموذج قياس الأداء المهني لتقييم دقة النموذج. بالإضافة إلى ذلك ، تم تكليف الفرق بتصميم منشأ إضافي فوق الهيكل ) الحالي ( المحدد بشروط / قواعد معينة ، ولكن مع بعض المرونة. كانت هذه المهمة أساسية للمتطلبات القادمة. تم تقديم تقرير مكون من 12 صفحة مع نماذج المباني المخرجة من برنامج .SAP2000 ثم تم تكليف الفريق بتصميم الواجهة المعمارية للنموذج الهيكلي المحدد مع الأخذ في الاعتبار التأثير البيئي ، وجماليات ، واستدامة المبنى. انطلاقا من الجانب الهيكلي ، كما تم تكليف الفرق بتصميم الإضافة إلى النموذج المعين من الناحية المفاهيمية مع التركيز على خفض التكلفة وكفاءة الطاقة والجاذبية والجمالية.

تلي ذلك تكليف الفريق بإجراء تقرير مكون من 12 صفحة لمقترح تدعيم للهيكل ) قبل الإضافة (لكي يحتمل المبني الهيكل الإضافي) اتباع استراتيجيات التعديل التحديثي ، كما طلب من الفرق طرح أفكار لتعديل نموذج خشب البلسا المتدرج. ُطرحت أسئلة مفاهيمية إضافية للسماح بمزيد من البحث وفهم عملية التعديل التحديثي.