عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فريق هندسة عين شمس يفوز بالمركز الخامس عالميا بتصميم الزلازل فى أمريكا

هندسة عين شمس
هندسة عين شمس

قال الدكتور محمد كحيل مشرف مشروع هندسة الزلازل إن فريق هندسة عين شمس فاز بالمركز الأول معمارى والتصنيف الخامس عالميا  في تصميم الزلازل بالولايات المتحدة الأمريكية تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة.

ومن جانبه أضاف علاء الدين بدر طالب بكلية هندسة جامعة عين شمس أنهم فازوا بالمركز الخامس في تحليل التربة وتصميم المنزل معماريا و زلزاليا، كاشفا أنهم قاموا بتدعيم المبنى وتزويد أدوار، حتى يستطيع المبنى أن يتسع أكبر عدد من الأشخاص، منوها إلى أن تلك المبنى كان مستشفى غرضها تتسع عدد كبير من المرضى لمواجهة فيروس كورونا.

ومن جانبه أشار مينا بدير طالب بكلية هندسة جامعة عين شمس، إلى أن أهم جزء في عملهم كانت التربة والكشف عليها هل تكون نافعة للبناء من عدمه، كما أنهم يسرعوا فى إيجاد بعض الحلول إذا تم تواجد مشاكل بتلك التربة، مكملا أنهم قاموا برش مواد معينة في تلك التربة لحمايتها من الانتهاك.

جاء ذلك تحت اشراف الدكتور علاء الدين سليمان رئيس فريق هندسة عين شمس، الدكتور مينا فتحي ابادير، الدكتورة هانيا محمد اسماعيل.

وأضاف الدكتور مصطفي رفعت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب كلية الهندسة جامعة عين شمس  ان كل فريق يقوم بتصميم نموذج بناء شاهق الارتفاع مصغر (مصنوع من خشب البلسا) يتم اختباره على طاولة اهتزاز.

ويتم الحكم على فرق الطلاب بناء على مقترح التصميم، و الشكل والتصميم المعماري للمنشأ ، وقدرته على التوافق مع معايير التصميم والقيود ، والتنبؤ التحليلي أداء المنشأ ، واستجابة المنشآت أثناء اختبار طاولة الاهتزاز، وبالفعل فاز فريق هندسة عين شمس عالميا.

وأوضح أن المرحلة الأولى كانت بمدينة سياتل حيث كانت مهمة المسابقة إعداد التقارير والتصميمات المطلوبة لمستشفى شاهق الارتفاع مكون من 20 طابقً بواشنطن ، الولايات المتحدة الأمريكية للعلاج العاجل لمرضى 19-COVID، مشيرًا إلى أن المسابقة لها أربعة مخرجات هي:

1 .التسليمات الجيوتقنية: كان مطلوبًا من الفريق تقديم تقرير جيوتقني من 12 صفحة يجيب على سلسلة من الأسئلةً عن معلومات الموقع ، استهدفت الاسئلة المفاهيمية / الافتراضية المتعلقة بالقضايا المحتملة لتصميم المبنى الأصلي، وكذلك تصنيف الموقع ، وطيف التصميم المستهدف ، واختيار الحركة الأرضية. تضمنت الأسئلة المفاهيمية جيولوجيا الموقع والمخاطر الجيوتقنية المحتملة أثناء الزالزل.

وتم تكليف الفريق بنمذجة هيكل خشب (البلسا متدرج) حسب دليل تصميم معين و بعض األكواد الأمريكية،

مثل WDS و ASCE )و باستخدام برنامج التحليل الرقمي، حيث تعرض النموذج لحركتين أرضيتين ، تمثلان زلازل بفترات رجوع مختلفة. ُطلب من الفريق شرح افتراضات النمذجة بدقة مع التفكير الهندسي لمميزات النموذج. تمت مقارنة تنبؤات الأداء للنموذج للحركات الأرضية المحددة بنموذج قياس الأداء المهني لتقييم دقة النموذج. بالإضافة إلى ذلك ، تم تكليف الفرق بتصميم منشأ إضافي فوق الهيكل ) الحالي ( المحدد بشروط / قواعد معينة ، ولكن مع بعض المرونة. كانت هذه المهمة أساسية للمتطلبات القادمة. تم تقديم تقرير مكون من 12 صفحة مع نماذج المباني المخرجة من برنامج .SAP2000 ثم تم تكليف الفريق بتصميم الواجهة المعمارية للنموذج الهيكلي المحدد مع الأخذ في الاعتبار التأثير البيئي ، وجماليات ، واستدامة المبنى. انطلاقا من الجانب الهيكلي ، كما تم تكليف الفرق بتصميم الإضافة إلى النموذج المعين من الناحية المفاهيمية مع التركيز على خفض التكلفة وكفاءة الطاقة والجاذبية والجمالية.

تلي ذلك تكليف الفريق بإجراء تقرير مكون من 12 صفحة لمقترح تدعيم للهيكل ) قبل الإضافة (لكي يحتمل المبني الهيكل الإضافي) اتباع استراتيجيات التعديل التحديثي ، كما طلب من الفرق طرح أفكار لتعديل نموذج خشب البلسا المتدرج. ُطرحت أسئلة مفاهيمية إضافية للسماح بمزيد من البحث وفهم عملية التعديل التحديثي.

فريق هندسة عين شمس كلية الهندسة تصميم الزلازل تحليل التربة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

هل يجوز لى الصلاة جالساً عند الارهاق ؟ الإفتاء تجيب

عاش خاين و مات كافر.. قصة سيارة نور الشريف في " بئر الخيانة"

وادى دجلة يرفع الطوارىء لمواجهة المقاصة والإدارة تحفز اللاعبين بالمكافآت

متحدث الإسكان : العاصمة الإدارية الجديدة أكبر مدينة ذكية في الشرق الأوسط

3 مراقبين لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

كيفية حماية طفلك من أمراض الصيف الشائعة وطرق العلاج.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إغلاق مستشفى في القاهرة بعد استغاثة 32 أسرة

أسعار الكهرباء.. شغل التكييف ووفر في الاستهلاك

الصور الأولى لبدء عمليات تركيب كاميرات المراقبة في لجان امتحانات الثانوية العامة

لمرضى السكري .. احترس خضار معروف يسبب ارتفاع السكر فى الدم

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

بالزيادة السنوية وبتكلفة 282 مليار جنيه.. التأمينات تبدأ صرف معاش يوليو لـ10.5 مليون مستفيد

صدمة لإكرامي .. تغييرات بالجملة فى تشكيل بيراميدز أمام الأهلى

بدءا من اليوم.. تطبيق أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

عملات زمان.. خمسون قرشا حائرة بين الفراعنة والمسلمين

30 صورة ترصد احتفالية البالون الطائر بالأقصر بذكرى ثورة يونيو

فيديو

فيديوجراف..فيروس نيباه الأخطر في العالم قادم من الهند

طفاية حريق.. كيف تسبب فرح الدقهلية الغريب في إصابة فتاتين

الرئيس حلها .. ما هو مرض الضمور العضلي وأعراضه.. فيديو جراف

هربت بسبب فقره.. زوج نجمة اراب جوت تالنت يستغيث لتوفير نفقة ابنته

المزيد

ساحة رأي

ثائر نوفل يكتب: 30 يونيو إرادة النصر المبين لشعب حر عظيم

عبد المعطى أحمد يكتب: العقاد كشف الإخوان

د. إيمان خطاب تكتب: دولة 30 يونيو والإنجازات !!!

جمال قرين يكتب: 30 يونيو وتصحيح المسار

د.فتحي حسين يكتب: ذكري ثورة 30 يونيو وارادة شعب 

فيروز نبيل تكتب: ثورة 30 يونيو وتصحيح المسار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

اﻟﻤﺰﻳﺪ