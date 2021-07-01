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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الروسي يتعقب حركة فرقاطة إيطالية في البحر الأسود

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أسطول البحر الأسود التابع إلى الجيش الروسي، يتعقب تحركات الفرقاطة الإيطالية "فرجينيو فازان" التي دخلت البحر الأسود اليوم.

وقالت الدفاع الروسية في بيان إن "قوات ووحدات أسطول البحر الأسود بدأت في تعقب الفرقاطة فرجينيو فازان التي دخلت البحر الأسود في 1 يوليو".

وتشهد منطقة البحر الأسود توترًا حادًا بسبب مناورات "سي بريز 2021" التي يجريها حلف الناتو بالقرب من الحدود الروسية في البحر الأسود.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت قبل يومين، أن مقاتلات من طراز "سو-30" وقاذفات من طراز "سو-24" حلقت بالقرب من سفينة عسكرية تابعة لـ هولندا في البحر الأسود، لتحذيرها من انتهاك الحدود الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الفرقاطة "إيفرستين" الهولندية المتواجدة في المياه الدولية بالبحر الأسود حولت اتجاهها في 24 يونيو، وبدأت التوجه إلى مضيق كيرتش، وفقًا لما نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية.

جاء ذلك بعد حادث انتهاك مدمرة بريطانية للحدود الروسية، حيث انطلقت مقاتلات روسية وأطلقت طلقات تحذيرية تجاه المدمرة البريطانية لإبعادها عن المياه الروسية.

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