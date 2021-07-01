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رئيس التحرير
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متحدث الإسكان : العاصمة الإدارية الجديدة أكبر مدينة ذكية في الشرق الأوسط

المهندس عمرو خطاب
المهندس عمرو خطاب ، المتحدث الرسمى ب اسم وزارة الاسكان

قال المهندس عمرو خطاب ، المتحدث الرسمى  باسم وزارة الاسكان ،  إن العاصمة الإدارية الجديدة من المخطط لها أن تكون نواة  لانطلاق للجمهورية الجديدة  وأكبر مدينة ذكية فى الشرق الأوسط ، لافتا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تضم مشروعات عدة منها الاقتصادى ، الخدمى ، التنموية .


وأضاف "خطاب "، خلال تقرير خاص ببرنامج صباح الخير يا مصر ،  أن تشييد الأبراج عموما صناعة قد تأخرت قليلاً فى مصر ولكن العاصمة الإدارية الجديدة استطاعت بجدارة تغيير ملامح هذا الأمر وقد تم تشييد 20 برجاً فى العاصمة الادارية الجديدة باستثمارات فورية حتى تكون نواة لدفع هذه الصناعة .


ولفت إلى أن وزارة الاسكان عندما دشنت مشروع تشييد الأبراج واستهداف للخبرات العالمية لتكون مركز لاستهداف  الاستثمارات العالمية فى العاصمة الادارية الجديدة ومركز تنموى عالمى بمقرات إدارية بأعلى جودة وفنادق من نوع جديد متطور ، منوها أن ما تم إنجازه فى تشييد الأبراج تم خلال 3 سنوات فقط يعد لسرعة تنامى الصناعة المعمارية فى مصر .

 

وتابع أن الدولة المصرية اتخذت تخطيط العاصمة الادارية الجديدة بجدية وتحقيق معدلات طفرة سريعة فى التشييد والبناء والذى تم بأيادٍ مصرية من محافظات الجمهورية  ، مشيرا إلى أن الدولة المصرية أصبحت تمتلك خبرة كبيرة فى تشييد ناطحات السحاب فى العاصمة الادارية الجديدة ودعم من الحكومة المصرية بشأن هذه الصناعة ، موضحا أن هناك  خططاً جارية من وزارة الاسكان بشأن إدارة كيانات ومنشآت ، ومؤسسات ب العاصمة الادارية الجديدة .

 

يذكر أن المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، صرح مؤخراً أيضاً بأن الجهاز يشرف على المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان، مثل ترفيق الـ40 ألف مبنى بالكامل من شبكات مياه وصرف وكهرباء، وهي بنية تحتية ذكية مشيرًا إلى أن كل عناصر المهمات الخاصة بشبكات المياه والصرف والري مزودة بمحابس ومهمات وعناصر يمكن التحكم فيها من خلال مبنى التحكم المركزي الموجود في الحي الحكومي وهو ما يقلل من الأعطال والمشكلات التي تحدث في المدن النمطية.


وأضاف الشربيني ،  أنه يجرى رصد موقف كل الشبكات والأعطال بشكل استباقي وبالتالي يتم التعامل معها بشكل سريع أفضل مما هو موجود في المدن النمطية، موضحًا أن كل الخدمات المقدمة للمواطنين مثل البنية التحتية والوحدات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة ذكية ومختلفة.


وتابع رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، أن العاصمة الإدارية الجديدة بها منظومة لإدارة المخلفات الصلبة، من خلال صناديق موجودة تحت الأرض بها حساسات لتعبر عن الاحتياج إلى تفريغها إذا ما تم ملئها لتسهيل الإدارة بالشكل والمطلوب دون أي تشويه للصورة العامة.
وواصل: "أما فيما يتعلق بآليات الشرب النقية، فإن العاصمة يجرى تغذيتها من العاشر من رمضان وآخر من القاهرة الجديدة بإجمالي طاقة تبلغ 200 ألف متر مكعب وجار رفعها إلى 270 ألف متر مكعب، كما يتم العمل على تنفيذ مشروع مأخذ وروافع خطوط المياه العكرة ومحطة تنقية مياه الشرب النقية التي ستؤمن احتياجات العاصمة الإدارية للمستقبل بإجمالي 1.6 مليون متر مكعب".


أما الحي السكني للعاصمة الادارية الجديدة   فإنه يحتوي على 24 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى وحدات تجارية وإدارية وخدمية، وهو مقام على مساحة 1000 فدان، وبدأ تسليم وحداته لحاجزيها في شهر فبراير الماضي، كما تم البدء في تسليم الفيلات لحاجزيها منذ شهر، ويتم التسكين بشكل كامل بالتزامن مع افتتاح العاصمة.

 

 

 

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