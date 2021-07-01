تجربة ممتعة.. ندي موسي تكشف كواليس دورها في مسلسل البحث عن علا

ندي موسي

كشفت الفنانة ندى موسي، كواليس العمل بمسلسل "البحث عن علا" الجزء الثانى من مسلسل "عايزة أتجوز"، قائلة: " أنا بحب هند صبري على المستوى الشخصي ومعجبة بيها فنيا من زمان.. وكان نفسي أشتغل معاها، وبالفعل أشتغلت معاها فى مسلسل هجمة مرتدة".



وأضافت "ندي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، أن الدور أتى لها بالصدفة، حيث أنها قامت متحمسة لعمل مسلسل كوميدي، معقبة: "كانت تجربة ممتعة فى العملين هجمة مرتدة والبحث عن علا".



وتابعت أنها أنتهت التصوير منذ أسبوعين بالمسلسل، لافتة: "كنت بعمل ثلاث أعمال درامية فى رمضان من هذا العام وكنت بصور البحث عن علا".

وأشارت إلى أن العمل فى رمضان مرهق جدا، متابعة: "لا يوجد محدد صعب فى مسلسل هجمة مرتدة.. لأن كان فيه معلومات طوال الوقت مهمة ومينفعش تنساها".



وفى نفس السياق، أكدت المؤلفة غادة عبد العال أن فريق عمل مسلسلها الجديد “ البحث عن علا ” انتهى من تصويره مشاهد العمل كاملاً.

وتابعت غادة عبد العال فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن مسلسل البحث عن علا لا يعد جزءاً ثانياً من مسلسل “ عايزة اتجوز ” ، وسيطرح قضايا مختلفة تماماً .

واستكملت غادة عبد العال مسلسل البحث عن علا يحتفظ ببعض الشخصيات التى ظهرت فى مسلسل عايزة أتجوز ، وسيظهرون بنفس الأسماء وصلة القرابة ، الا ان ليس جزءاً ثانياً ، فهناك أعمال أحتفظ بالشخصيات التى كانت حققت نجاحاً ولكن فى قصة واحداث مختلفة .

وأضافت غادة عبد العال مؤلفة مسلسل البحث عن علا الذى يتكون من 6 حلقات فقط ،ان هذا الاسلوب متبع بشكل كبير فى الاعمال الغربية .

البحث عن علا من إخراج هادي الباجوري، بطولة النجمة هند صبري التي ستعمل كمنتج منفذ لأول مرة عبر شركتها SALAM PROD بالتعاون مع Partner Pro والمنتج المنفذ أمين المصري. المسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير و غادة عبد العال.

وقد تم بدء تصوير أحداث مسلسل البحث عن علا نهاية شهر يناير المنقضي في عدة مواقع بالقاهرة، مع الحفاظ على معايير السلامة لضمان صحة فريق العمل.

يعكس مسلسل البحث عن علا التزام نتفليكس بالاستثمار في المحتوى العربي بمنطقة الشرق الأوسط ودعم صانعات الأفلام العربيات. مسلسل البحث عن علا هو مسلسل جديد تنتجه نتفليكس في مصر كما اطلقت مسلسل "دراما كوين" بطولة أبلة فاهيتا، كارو، وبودي.

عايزة أتجوز :

عايزة أتجوز هو مسلسل مصري ساخر يناقش قضايا الزواج عرض في رمضان 2010 من إخراج رامي إمام.



وبطولة هند صبري تأليف غادة عبد العال ويحكي عن تجارب شخصية خاضتها الكاتبة غادة حول موضوع العنوسة والزواج الذي تعاني منه اي فتاة عربية في سن ال 30 إلى ما بعده.

المسلسل مأخوذ من مدونة تحمل نفس الاسم وتدور أحداثه حول صيدلانية (هند صبري) متوسطة الحال ترغب في الزواج، وتسعى جاهدة للحاق بقطار الزواج قبل وصولها إلى سن الثلاثين من العمر، فضلا عن ضغوط عائلتها عليها لقبول أول عريس يطرق عليها الباب مما يعرضها للعديد من المواقف المضحكة، وتحكي طوال الوقت عن معاناتها مع الرجال الذين يتقدمون لخطبت