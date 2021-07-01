عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ندي موسي

تجربة ممتعة.. ندي موسي تكشف كواليس دورها في مسلسل البحث عن علا

الفنانة ندي موسي
الفنانة ندي موسي

 كشفت الفنانة ندى موسي، كواليس العمل بمسلسل "البحث عن علا" الجزء الثانى من مسلسل "عايزة أتجوز"، قائلة: " أنا بحب هند صبري على المستوى الشخصي ومعجبة بيها فنيا من زمان.. وكان نفسي أشتغل معاها، وبالفعل أشتغلت معاها فى مسلسل هجمة مرتدة".
 

وأضافت "ندي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، أن الدور أتى لها بالصدفة، حيث أنها قامت متحمسة لعمل مسلسل كوميدي، معقبة: "كانت تجربة ممتعة فى العملين هجمة مرتدة والبحث عن علا".


وتابعت أنها أنتهت التصوير منذ أسبوعين بالمسلسل، لافتة: "كنت بعمل ثلاث أعمال درامية فى رمضان من هذا العام وكنت بصور البحث عن علا".

 

وأشارت إلى أن العمل فى رمضان مرهق جدا، متابعة: "لا يوجد محدد صعب فى مسلسل هجمة مرتدة.. لأن كان فيه معلومات طوال الوقت مهمة ومينفعش تنساها".


وفى نفس السياق، أكدت المؤلفة غادة عبد العال أن فريق عمل مسلسلها الجديد “ البحث عن علا ” انتهى من تصويره مشاهد العمل كاملاً. 

 

وتابعت غادة عبد العال فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن مسلسل البحث عن علا لا يعد جزءاً ثانياً من مسلسل “ عايزة اتجوز ” ، وسيطرح قضايا مختلفة تماماً .

 

واستكملت غادة عبد العال مسلسل البحث عن علا يحتفظ ببعض الشخصيات التى ظهرت فى مسلسل عايزة أتجوز ، وسيظهرون بنفس الأسماء وصلة القرابة ، الا ان ليس جزءاً ثانياً ، فهناك أعمال أحتفظ بالشخصيات التى كانت حققت نجاحاً ولكن فى قصة واحداث مختلفة . 

 

وأضافت غادة عبد العال مؤلفة مسلسل البحث عن علا الذى يتكون من 6 حلقات فقط ،ان هذا الاسلوب متبع بشكل كبير فى الاعمال الغربية .

 

البحث عن علا من إخراج هادي الباجوري، بطولة النجمة هند صبري التي ستعمل كمنتج منفذ لأول مرة عبر شركتها SALAM PROD بالتعاون مع Partner Pro والمنتج المنفذ أمين المصري. المسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير و غادة عبد العال.

 

وقد تم بدء تصوير أحداث مسلسل  البحث عن علا نهاية شهر يناير المنقضي في عدة مواقع بالقاهرة، مع الحفاظ على معايير السلامة لضمان صحة فريق العمل.

 

يعكس مسلسل البحث عن علا التزام نتفليكس بالاستثمار في المحتوى العربي بمنطقة الشرق الأوسط ودعم صانعات الأفلام العربيات. مسلسل البحث عن علا هو مسلسل جديد تنتجه نتفليكس في مصر كما اطلقت مسلسل "دراما كوين" بطولة أبلة فاهيتا، كارو، وبودي.

 

عايزة أتجوز : 

 

عايزة أتجوز هو مسلسل مصري ساخر يناقش قضايا الزواج عرض في رمضان 2010 من إخراج رامي إمام.


وبطولة هند صبري تأليف غادة عبد العال ويحكي عن تجارب شخصية خاضتها الكاتبة غادة حول موضوع العنوسة والزواج الذي تعاني منه اي فتاة عربية في سن ال 30 إلى ما بعده.

 

المسلسل مأخوذ من مدونة تحمل نفس الاسم وتدور أحداثه حول صيدلانية (هند صبري) متوسطة الحال ترغب في الزواج، وتسعى جاهدة للحاق بقطار الزواج قبل وصولها إلى سن الثلاثين من العمر، فضلا عن ضغوط عائلتها عليها لقبول أول عريس يطرق عليها الباب مما يعرضها للعديد من المواقف المضحكة، وتحكي طوال الوقت عن معاناتها مع الرجال الذين يتقدمون لخطبت

البحث عن علا الفنانة ندى موسي هجمة مرتدة هند صبري مسلسل بين السما والارض

ترشيحاتنا

صراع ثلاثي.. أين سيذهب ميسي بعد انتهاء عقده مع برشلونة؟

هل يجوز لى الصلاة جالساً عند الارهاق ؟ الإفتاء تجيب

عاش خاين و مات كافر.. قصة سيارة نور الشريف في " بئر الخيانة"

وادى دجلة يرفع الطوارىء لمواجهة المقاصة والإدارة تحفز اللاعبين بالمكافآت

متحدث الإسكان : العاصمة الإدارية الجديدة أكبر مدينة ذكية في الشرق الأوسط

3 مراقبين لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إغلاق مستشفى في القاهرة بعد استغاثة 32 أسرة

أسعار الكهرباء.. شغل التكييف ووفر في الاستهلاك

الصور الأولى لبدء عمليات تركيب كاميرات المراقبة في لجان امتحانات الثانوية العامة

لمرضى السكري .. احترس خضار معروف يسبب ارتفاع السكر فى الدم

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

بالزيادة السنوية وبتكلفة 282 مليار جنيه.. التأمينات تبدأ صرف معاش يوليو لـ10.5 مليون مستفيد

صدمة لإكرامي .. تغييرات بالجملة فى تشكيل بيراميدز أمام الأهلى

بدءا من اليوم.. تطبيق أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

عملات زمان.. خمسون قرشا حائرة بين الفراعنة والمسلمين

30 صورة ترصد احتفالية البالون الطائر بالأقصر بذكرى ثورة يونيو

فيديو

فيديوجراف..فيروس نيباه الأخطر في العالم قادم من الهند

طفاية حريق.. كيف تسبب فرح الدقهلية الغريب في إصابة فتاتين

الرئيس حلها .. ما هو مرض الضمور العضلي وأعراضه.. فيديو جراف

هربت بسبب فقره.. زوج نجمة اراب جوت تالنت يستغيث لتوفير نفقة ابنته

المزيد

ساحة رأي

ثائر نوفل يكتب: 30 يونيو إرادة النصر المبين لشعب حر عظيم

عبد المعطى أحمد يكتب: العقاد كشف الإخوان

د. إيمان خطاب تكتب: دولة 30 يونيو والإنجازات !!!

جمال قرين يكتب: 30 يونيو وتصحيح المسار

د.فتحي حسين يكتب: ذكري ثورة 30 يونيو وارادة شعب 

فيروز نبيل تكتب: ثورة 30 يونيو وتصحيح المسار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

اﻟﻤﺰﻳﺪ