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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مساعدة وزير الخارجية تزور وكالتي الفضاء المصرية والأفريقية | صور

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي في زيارة لوكالة الفضاء المصرية

زارت السفيرة سها جندي مساعدة وزير الخارجية مديرة إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية مقر وكالة الفضاء المصرية الجديد بـ العاصمة الإدارية، تلبية للدعوة التي وجهها الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي للوكالة.

 وتفقدت السفيرة سها آخر التجهيزات الجارية بمقر الوكالة، والتي تمثل نقلة نوعية لمصر في مجال تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية في إطار اهتمام القيادة السياسية بتعزيز وتطوير نظم وآليات البحث العلمى والتكنولوجيا في جميع المجالات.
 

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كما استعرضت مساعدة وزير الخارجية مع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الأنشطة والبرامج التي تشترك فيها مع الدول الأفريقية الشقيقة ومفوضية الاتحاد الأفريقي في إطار مواصلة الزخم المتحقق منذ رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في عام ٢٠١٩، فضلاً عن بحث سبل قيام وزارة الخارجية بدعم وتعزيز دور الوكالة على المستوى الأفريقي، سواء على الصعيد الثنائي، أو في إطار آليات الاتحاد الأفريقي.
 

كما تفقدت السفيرة سها جندي كذلك المقر الدائم لوكالة الفضاء الأفريقية الجارى إنشاؤه، والمتوقع الانتهاء منه خلال عام ٢٠٢٢، فضلاً عن استعراض جهود الانتهاء من مبنى الوكالة، وآليات دعمها، بجانب الاتفاق على الترتيبات الخاصة باستضافة وفد من مفوضية الاتحاد الأفريقي لتفقد المقرين المؤقت والدائم للوكالة.

السفيرة سها جندي مساعدة وزير الخارجية في زيارة لوكالتي الفضاء المصرية والافريقية
السفيرة سها جندي مساعدة وزير الخارجية في زيارة لوكالتي الفضاء المصرية والافريقية
السفيرة سها جندي مساعدة وزير الخارجية في زيارة لوكالتي الفضاء المصرية والافريقية
السفيرة سها جندي مساعدة وزير الخارجية في زيارة لوكالتي الفضاء المصرية والافريقية
العاصمة الادارية وكالة الفضاء المصرية الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية محمد القوصى الدكتور محمد القوصي وزارة الخارجية البحث العلمى والتكنولوجى البحث العلمي والتكنولوجيا تكنولوجيا الفضاء الاقمار الصناعية الخارجية وزير الخارجية البحث العلمي

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