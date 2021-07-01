صحة أسوان تضبط أغذية ومشروبات غير صالحة للإستهلاك الآدمي

شن مكتب مراقبة الأغذية التابع لصحة أسوان حملة تفتيش إستهدفت عدد من أماكن تداول وتخزين الأغذية والمشروبات وذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة ، وبإشراف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي .

وقد أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 540 علبة مربي ( وزن الكمية حوالي 173 كيلو جرام ) مغشوشة وغير صالحة للإستهلاك الآدمي ، بجانب ضبط 4152 زجاجة خل ( وزن الكمية حوالي 3322 لتر ) مغشوشة وغير صالحة للإستهلاك ، بالإضافة إلى ضبط 1296 زجاجة عصير برتقال ( وزن الكمية حوالي 324 لتر ) مغشوشة وغير صالحة للإستهلاك ، وكذا ضبط 222 زجاجة عصير كوكتيل ( وزن الكمية حوالي 56 لتر ) وغير صالحة للإستهلاك ، علاوة على ضبط 100 كيلو جرام مواد غذائية منتهية الصلاحية .

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وقد تم تحرير المحاضر اللازمة ، وجاري العرض علي النيابة المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال وقائع الضبط حيث يأتي تنظيم هذه الحملات فى إطار سعى مديرية الشئون الصحية إلى ضبط الأسواق ومحال بيع الأغذية للتأكد من سلامة المنتج المقدم للمواطنين.

وكان قد شهد الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان ، حفل تسليم شهادات تخرج الدفعة الأولى من "دبلومة المعلوماتية الصحية للدراسات العليا"، والتي استمرت لمدة عام كامل بمقر مركز تدريب النفق، التابع للمديرية وهو الذى يأتي في إطار سعي وزارة الصحة لرفع كفاءة العمل والعاملين والإتجاه نحو ميكنة المنظومة الصحية والتحول الرقمي .

وأشرف علي أعمال الدورة المركز القومي للتدريب بوزارة الصحة ، حيث تم تسليم شهادات التخرج لعدد 20 فرد هم عدد الدفعة كاملة ، والتي تضم 19 طبيب صيدلي ، بجانب طبيب أسنان ، وقد أٌقيمت إحتفالية التخرج بمقر نادي المهن الطبية بكورنيش أسوان .

فيما تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الأعمال الجارية لتطوير سوق السيل الجديد بعد تفريغه من الباعة الجائلين الذين تم نقلهم للسويقات الجديد عقب تنفيذ حملات الإزالة ، موضحاً بأنه يجرى حالياً تنفيذ السويقة الحضارية التى تتكون من طابقين على مساحة 1076 بمنطقة أرض المشروعات بالسيل الجديد والتي تم تفريغها من كافة أوجه الإشغالات والعشوائية والتعديات لإقامة محلات جديدة بواقع 67 محل منها 45 محل بالطابق الأول ، و 22 محل بالطابق الثاني ليتم تخصيصها لبيع اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة والأدوات المنزلية .

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