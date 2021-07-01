إسرائيل.. اتفاق نهائي حول إخلاء بؤرة افيتار الاستيطانية وعضو بالكنيست يرفض

أفادت القناة السابعة العبرية صباح اليوم الخميس أنه تم توقيع اتفاق نهائي بين سكان بؤرة افيتار الاستيطانية المقامة على جبل صبيح قرب بلدة بيتا جنوب نابلس، لإخلائها.



ووفقاً للقناة العبرية، تم الاتفاق بعلم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير جيشه بيني غانتس الذي كان معارضاً لبعض البنود التي تم وضعها في الوثيقة الخاصة بالاتفاق.



وأشارت القناة أن عملية إخلاء سكان البؤرة من سكانها ستتم حتى مساء يوم غد الجمعة، على أن يتولى ما يسمى بالمجلس الإقليمي لمستوطنات الضفة، إغلاق المباني السكنية في البؤرة وإفراغ محتوياتها.

أعرب نائب رئيس الأركان السابق وعضو الكنيست الإسرائيلي يائير جولان، عن معارضته لاتفاق التسوية الذي تم التوصل إليه بين الحكومة الإسرائيلية ومستوطني بؤرة أفيتار الاستيطانية.



وبحسب القناة السابعة العبرية، قال جولان: إن "هذا ليس اتفاق تسوية، بل استسلام. يريد المستوطنون إقامة مستوطنة بشكل غير قانوني، ولا يمكن لإسرائيل أن تسمح بأعمال غير قانونية. في هذه الحالة يجب ألّا تكون هناك تنازلات، ولكن عمل شيء واحد وهو إخلاء البؤرة بالقوة"، وفق تعبيره.



وأضاف جولان أنه إذا تم المضي قدمًا في هذه التسوية كما هو مخطط لها، فإنه سيكون هناك "أفيتار" جديدة كل شهر.



واعتبر جولان، أنه إذا استسلم رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت للمستوطنين، فسوف ينتهكون سلطته مرارًا وتكرارًا.