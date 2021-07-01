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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس البرلمان العربي: ثورة يونيو أثبتت قوة مصر وقدرة شعبها على تجاوز التحديات

صدى البلد

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومة وبرلمان وشعب مصر بمناسبة الذكرى الثامنة لـ ثورة يونيو، مؤكداً أنها كانت ثورة تلاحم بين الشعب المصري وجيشه الوطني العظيم من أجل استعادة الدولة المصرية والحفاظ على مقدرات الشعب المصري والعبور الآمن إلى مرحلة الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية، مشدداً على أن ثورة يونيو المجيدة أثبتت قوة الدولة المصرية وقدرة الشعب المصري على تجاوز كافة التحديات كما دشَّنت عهداً جديداً من التنمية الشاملة في جميع المجالات.

 

رئيس البرلمان العربي يهنيء السيسي 30 يونيو


وثمن رئيس البرلمان العربي، الجهود الكبيرة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ثمان سنوات مضت، بدءاً من قيادته لـ ثورة يونيو وصولاً إلى ما حققته مصر من قفزة نوعية داخلياً وخارجياً، وذلك من خلال نهضة عمرانية غير مسبوقة وبنية تحتية متطورة ومشروعات قومية عملاقة وأداء اقتصادي متميز رغم ما يعيشه العالم من أزمة اقتصادية خانقة منذ ما يقرب من عامين.

 

السيسي أعاد مكانة مصر الاقليمية والدولية 

 

وعلى المستوى الخارجي، أكد رئيس البرلمان العربي أن المتابع للسياسات والتحركات الخارجية المصرية على مدار السنوات الثمان الماضية يُدرك بكل وضوح النقلة النوعية التي شهدتها الدولة المصرية في محيطها العربي والإقليمي ومكانتها على الصعيد الدولي منذ أن تولى قيادتها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعاد إليها ريادتها الإقليمية ومكانتها الدولية اللائقة بها وبتاريخها وعراقة شعبها.

 

البرلمان العربي يدعم مصر 

 

وبهذه المناسبة، أشاد "العسومي" بالدعم الكبير، الذي تقدمه مصر للبرلمان العربي على كافة المستويات باعتباره قوة دفع للعمل العربي المشترك، مؤكداً في الوقت ذاته على دعم البرلمان العربي الكامل، ووقوفه التام مع مصر قيادةً وحكومةً وشعباً، في كافة قضاياها الإستراتيجية، في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

ثورة يونيو 30يونيو عبدالرحمن العسومي البرلمان العربي الرئيس السيسي

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