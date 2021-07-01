3 مراقبين لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

قرر مسؤولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة تعيين ثلاثة مراقبين في مباراة الأهلي و بيراميدز المقرر لها التاسعة مساء اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة 27 من عمر الدورى الممتاز .

وتقرر تعيين مراقب أمني في مباراة الأهلي وبيراميدز ورفض تواجد أى شخص ليس له صفة في أرض الملعب، كما تقرر تعيين مراقب حكام و مراقب مسابقات .

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة مهمة أمام بيراميدز ، فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري .

الأهلي سيواجه بيراميدز لأول مرة بعد أن غير الأخير مدربه وتعاقد مع اليوناني تاكيس جونياس، مستهدفاً العودة للمنافسة ولعب كرة قدم ممتعة.

بيراميدز يعاني مرارة خسارة نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية بركلات الترجيح أمام الرجاء المغربي، ويسعى لتضميد جراحه بالتغلب على حامل لقب الدوري.

ويحتل الأهلي بقيادة مدربه بيتسو موسيماني المركز الثالث برصيد 41 نقطة من 19 مباراة بينما يحتل بيراميدز بقيادة مدربه الجديد تاكيس جونياس المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقنوات الناقلة لها

تقام مباراة الاهلى وبيراميدز فى تمام التاسعة مساء اليوم الخميس ، وتذاع حصريا علي قنوات on time sport .