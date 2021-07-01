ضبط 3000 مخالفة لـ منشطات مهربة ومجهول المصدر بصيدليات الشرقية

صحة الشرقية..

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالمرور المكثف علي المنشآت الدوائية، وإحكام الرقابة علي سوق الدواء، وضبط المخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة مديرة الإدارة، ومفتشي الصيدلة بالإدارة الصحية ببلبيس، حملة للتفتيش علي المنشآت الدوائية والصيدليات العامة بمركز بلبيس.

وأشار "مسعود" الي انه أسفرت جهود الحملة عن ضبط ٣٠٠٠ (وحدة/أمبول/عبوة/كبسولة) لأدوية ومستحضرات طبية متنوعة، تمثلت المخالفات المضبوطة في منشطات مهربة ومجهول المصدر والبعض منها منتهي الصلاحية، وأدوية مدرجة بالجدول الثالث مخدرات بدون فواتير، وأدوية خاصة بكل من وزارتي الصحة والتأمين الصحي محظور بيعها بالصيدليات، ومستحضرات طبية صدر منشور من وزارة الصحة بوقف تداولها، وأدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع، وعينات مجانية ممنوع بيعها، وأدوية خاصة بالمستشفيات محظور تداولها بالصيدليات، بالإضافة إلى ضبط أقراص مجهولة المصدر بدون بيانات وبدون فواتير.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة جنح أمن دولة طوارئ لسنة ٢٠٢١، بمركز شرطة بلبيس.

وأكد "مسعود" علي استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لجميع المشاركين في الحملة، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.