عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الشرقية..

ضبط 3000 مخالفة لـ منشطات مهربة ومجهول المصدر بصيدليات الشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالمرور المكثف علي المنشآت الدوائية، وإحكام الرقابة علي سوق الدواء، وضبط المخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة مديرة الإدارة، ومفتشي الصيدلة بالإدارة الصحية ببلبيس، حملة للتفتيش علي المنشآت الدوائية والصيدليات العامة بمركز بلبيس.

صحة الشرقية تجازي شخصين .. والسبب غريب

وأشار "مسعود" الي انه أسفرت جهود الحملة عن ضبط ٣٠٠٠ (وحدة/أمبول/عبوة/كبسولة) لأدوية ومستحضرات طبية متنوعة، تمثلت المخالفات المضبوطة في منشطات مهربة ومجهول المصدر والبعض منها منتهي الصلاحية، وأدوية مدرجة بالجدول الثالث مخدرات بدون فواتير، وأدوية خاصة بكل من وزارتي الصحة والتأمين الصحي محظور بيعها بالصيدليات، ومستحضرات طبية صدر منشور من وزارة الصحة بوقف تداولها، وأدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع، وعينات مجانية ممنوع بيعها، وأدوية خاصة بالمستشفيات محظور تداولها بالصيدليات، بالإضافة إلى ضبط أقراص مجهولة المصدر بدون بيانات وبدون فواتير.

 

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة جنح أمن دولة طوارئ لسنة ٢٠٢١، بمركز شرطة بلبيس. 

 

وأكد "مسعود" علي استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لجميع المشاركين في الحملة، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

الشرقية حملة صحة المستشفى مخالفات الصحة العامة

ترشيحاتنا

صراع ثلاثي.. أين سيذهب ميسي بعد انتهاء عقده مع برشلونة؟

هل يجوز لى الصلاة جالساً عند الارهاق ؟ الإفتاء تجيب

عاش خاين و مات كافر.. قصة سيارة نور الشريف في " بئر الخيانة"

وادى دجلة يرفع الطوارىء لمواجهة المقاصة والإدارة تحفز اللاعبين بالمكافآت

متحدث الإسكان : العاصمة الإدارية الجديدة أكبر مدينة ذكية في الشرق الأوسط

3 مراقبين لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إغلاق مستشفى في القاهرة بعد استغاثة 32 أسرة

أسعار الكهرباء.. شغل التكييف ووفر في الاستهلاك

الصور الأولى لبدء عمليات تركيب كاميرات المراقبة في لجان امتحانات الثانوية العامة

لمرضى السكري .. احترس خضار معروف يسبب ارتفاع السكر فى الدم

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

بالزيادة السنوية وبتكلفة 282 مليار جنيه.. التأمينات تبدأ صرف معاش يوليو لـ10.5 مليون مستفيد

صدمة لإكرامي .. تغييرات بالجملة فى تشكيل بيراميدز أمام الأهلى

بدءا من اليوم.. تطبيق أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

عملات زمان.. خمسون قرشا حائرة بين الفراعنة والمسلمين

30 صورة ترصد احتفالية البالون الطائر بالأقصر بذكرى ثورة يونيو

فيديو

فيديوجراف..فيروس نيباه الأخطر في العالم قادم من الهند

طفاية حريق.. كيف تسبب فرح الدقهلية الغريب في إصابة فتاتين

الرئيس حلها .. ما هو مرض الضمور العضلي وأعراضه.. فيديو جراف

هربت بسبب فقره.. زوج نجمة اراب جوت تالنت يستغيث لتوفير نفقة ابنته

المزيد

ساحة رأي

ثائر نوفل يكتب: 30 يونيو إرادة النصر المبين لشعب حر عظيم

عبد المعطى أحمد يكتب: العقاد كشف الإخوان

د. إيمان خطاب تكتب: دولة 30 يونيو والإنجازات !!!

جمال قرين يكتب: 30 يونيو وتصحيح المسار

د.فتحي حسين يكتب: ذكري ثورة 30 يونيو وارادة شعب 

فيروز نبيل تكتب: ثورة 30 يونيو وتصحيح المسار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

اﻟﻤﺰﻳﺪ