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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجراء 3 عمليات جراحية دقيقة بمستشفى ميت غمر المركزي

جانب من عمليات الاسنان
جانب من عمليات الاسنان بمستشفى ميت غمر

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية فى بيان لها اليوم الخميس أنه فى اطار توجيهات الدكتور سعد مكي وكيل الوزارة بضرورة التوسع بالخدمات المقدمة للمرضى بالمستشفيات العامة والمركزية ودعمه المتواصل لقطاع الاسنان فقد تم اجراء 3 عمليات جراحية دقيقة بقسم الاسنان بمستشفى ميت غمر المركزي .

فيما تم عمل جراحة ازالة لكيس كبير بالفك السفلي تحت الاسنان الامامية كلها كما تم عمل  ازالة لكيس متوسط الحجم من الفك العلوي  وازالة ضرس عقل مدفون بزاوية الفك السفلي.

كما تمت العمليات تحت اشراف رئيس القسم الدكتور محمد معتمد  واجري العمليات الدكتور اكرم  زكريا دكتوراة جراحة الوجه والفكين  بالازهر.
ومن جانبه تقدم الدكتور سعد مكى وكيل الوزارة بالشكر للادارة العامة لطب الاسنان ولادارة المستشفى والاطقم الطبية والتمريضية والاطقم المعاونة لهم متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.
 

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صحة الدقهلية وكيل وزارة أسنان

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