عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد عودته إلى موسكو.. أول أعمال السفير الأمريكي لدى روسيا

جون سوليفان
جون سوليفان

أجرى السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان، اليوم الخميس، محادثات مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، وذلك في أول اجتماع له منذ عودته إلى موسكو.

 

ونقلت قناة "روسيا اليوم"، أن المحادثات التي أجراها سوليفان في مقر وزارة الخارجية الروسية، استمرت نحو 1.5 ساعة.

السفير الأمريكي لدى موسكو: مستعدون لإقامة علاقة مستقرة مع روسيا

السفير الأمريكي لدى روسيا يعود إلى موسكو

وقال السفير الروسي لوكالة "نوفوستي" لدى مغادرته الوزارة: "التقيت نائب وزير الخارجية ريابكوف وكان هذا الاجتماع بناء، ونتطلع إلى مواصلة العمل معا".

 

يذكر أن السفير الأمريكي ونظيره الروسي عادا إلى موسكو وواشنطن على التوالي في يونيو الماضي، بموجب الاتفاق المبرم بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن في قمتهما في جنيف.

 

وكان السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان، أكد في وقت سابق استعداد بلاده للعمل من أجل تحقيق علاقات مستقرة يمكن التنبؤ بها بين موسكو وواشنطن.

 

ونقل المتحدث باسم السفارة الأمريكية جيسون ب. ربيهولز، قول السفير الأمريكي: "لقد عدت إلى موسكو. على استعداد للعمل مع فريق (السفارة الأمريكية في روسيا) من أجل إحراز تقدم في أولويات السياسة الخارجية الأمريكية مع روسيا بشأن هدفنا المتمثل في إقامة علاقة مستقرة ويمكن التنبؤ بها بين بلدينا".

السفير الأمريكي روسيا موسكو السفير الأمريكي لدى روسيا أمريكا

ترشيحاتنا

هل يجوز لى الصلاة جالساً عند الارهاق ؟ الإفتاء تجيب

عاش خاين و مات كافر.. قصة سيارة نور الشريف في " بئر الخيانة"

وادى دجلة يرفع الطوارىء لمواجهة المقاصة والإدارة تحفز اللاعبين بالمكافآت

متحدث الإسكان : العاصمة الإدارية الجديدة أكبر مدينة ذكية في الشرق الأوسط

3 مراقبين لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

كيفية حماية طفلك من أمراض الصيف الشائعة وطرق العلاج.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إغلاق مستشفى في القاهرة بعد استغاثة 32 أسرة

أسعار الكهرباء.. شغل التكييف ووفر في الاستهلاك

الصور الأولى لبدء عمليات تركيب كاميرات المراقبة في لجان امتحانات الثانوية العامة

لمرضى السكري .. احترس خضار معروف يسبب ارتفاع السكر فى الدم

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

بالزيادة السنوية وبتكلفة 282 مليار جنيه.. التأمينات تبدأ صرف معاش يوليو لـ10.5 مليون مستفيد

صدمة لإكرامي .. تغييرات بالجملة فى تشكيل بيراميدز أمام الأهلى

بدءا من اليوم.. تطبيق أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

عملات زمان.. خمسون قرشا حائرة بين الفراعنة والمسلمين

30 صورة ترصد احتفالية البالون الطائر بالأقصر بذكرى ثورة يونيو

فيديو

فيديوجراف..فيروس نيباه الأخطر في العالم قادم من الهند

طفاية حريق.. كيف تسبب فرح الدقهلية الغريب في إصابة فتاتين

الرئيس حلها .. ما هو مرض الضمور العضلي وأعراضه.. فيديو جراف

هربت بسبب فقره.. زوج نجمة اراب جوت تالنت يستغيث لتوفير نفقة ابنته

المزيد

ساحة رأي

ثائر نوفل يكتب: 30 يونيو إرادة النصر المبين لشعب حر عظيم

عبد المعطى أحمد يكتب: العقاد كشف الإخوان

د. إيمان خطاب تكتب: دولة 30 يونيو والإنجازات !!!

جمال قرين يكتب: 30 يونيو وتصحيح المسار

د.فتحي حسين يكتب: ذكري ثورة 30 يونيو وارادة شعب 

فيروز نبيل تكتب: ثورة 30 يونيو وتصحيح المسار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

اﻟﻤﺰﻳﺪ