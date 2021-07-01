بعد عودته إلى موسكو.. أول أعمال السفير الأمريكي لدى روسيا

أجرى السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان، اليوم الخميس، محادثات مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، وذلك في أول اجتماع له منذ عودته إلى موسكو.

ونقلت قناة "روسيا اليوم"، أن المحادثات التي أجراها سوليفان في مقر وزارة الخارجية الروسية، استمرت نحو 1.5 ساعة.

وقال السفير الروسي لوكالة "نوفوستي" لدى مغادرته الوزارة: "التقيت نائب وزير الخارجية ريابكوف وكان هذا الاجتماع بناء، ونتطلع إلى مواصلة العمل معا".

يذكر أن السفير الأمريكي ونظيره الروسي عادا إلى موسكو وواشنطن على التوالي في يونيو الماضي، بموجب الاتفاق المبرم بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن في قمتهما في جنيف.

وكان السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان، أكد في وقت سابق استعداد بلاده للعمل من أجل تحقيق علاقات مستقرة يمكن التنبؤ بها بين موسكو وواشنطن.

ونقل المتحدث باسم السفارة الأمريكية جيسون ب. ربيهولز، قول السفير الأمريكي: "لقد عدت إلى موسكو. على استعداد للعمل مع فريق (السفارة الأمريكية في روسيا) من أجل إحراز تقدم في أولويات السياسة الخارجية الأمريكية مع روسيا بشأن هدفنا المتمثل في إقامة علاقة مستقرة ويمكن التنبؤ بها بين بلدينا".