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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وادى دجلة يرفع الطوارىء لمواجهة المقاصة والإدارة تحفز اللاعبين بالمكافآت

وادي دجلة
وادي دجلة

رصدت إدارة نادي وادى دجلة مكافآت خاصة واستثنائية أمام الجهاز الفنى ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم من أجل مواصلة الانتصارات والنتائج الجيدة خلال الفترة المقبلة بعد الفوز الكبير الذى حققه الفريق فى الجولة الماضية على حساب أسوان بأربعة أهداف مقابل هدف .

وتأمل إدارة دجلة فى مواصلة الفريق النتائج الجيدة خلال الفترة المقبلة من مسابقة الدوري من أجل الهروب من الهبوط إلى دوري القسم الثانى خاصة فى ظل الموقف الصعب الذى يعيشه فريق دجلة بجدول ترتيب الدوري باحتلاله المركز الـ 16 برصيد 22 نقطة .

وفى هذا السياق ، رفع الجهاز الفني لدجلة حالة الطوارئ القصوى استعدادا لمواجهة المقاصة المقرر إقامتها 5 يوليو الجاري فى الجولة الـ 28 من منافسات الدوري الممتاز .

ويسعى عبد الباقى جمال المدير الفني لدجلة إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة المقاصة والتى يراها صعبة فى ظل حاجة الفريق المنافس إلى تحقيق نتيجة إيجابية بعد مسلسل النتائج السلبية التى تلقاها الفريق فى الأونة الأخيرة .

ويري الجهاز الفنى لدجلة أن المباراة المقبلة أمام المقاصة ستكون صعبة وقوية فى ظل المستويات الجيدة التى يقدمها الفريق المنافس وامتلاكه مجموعة من أبرز اللاعبين مطالبا الجميع ببذل أقصى جهد ممكن فى المباراة للفوز بها والسير بخطى ثابتة نحو النتائج المميزة بالدوري .
 

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وادى دجلة يرفع الطوارىء لمواجهة المقاصة والإدارة تحفز اللاعبين بالمكافآت

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