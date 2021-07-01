7 أغذية صحية لعلاج البشرة الدهنية ..تعرفي عليها

7 أغذية صحية لعلاج البشرة الدهنية يمكن أن يساعدك تنظيف البشرة وتوحيد لونها وترطيبها بشكل صحيح ، فإن نظامنا الغذائي يلعب دورًا رئيسيًا فى الحفاظ على صحة البشرة فإن القليل من التعديلات في نظامك الغذائي يمكن أن تساعدك في الحصول على بشرة خالية من حب الشباب ومحاربة مشاكل البشرة الدهنية فيما يلي قائمة بخمسة أطعمة صحية يجب أن تأكلها للحصول على بشرة صحية ومغذية وفقا لموقع food.ndtv

1. الحبوب الكاملة:

الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والشعير والذرة والشوفان والدخن غنية بالألياف التي يمكن أن تساعد في تحسين الهضم. يمكن أن يؤدي تضمين هذه الأطعمة الغنية بالألياف في نظامك الغذائي اليومي إلى الحفاظ على بشرتك خالية من الزيوت.

كل الحبوب

الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والشعير والذرة والشوفان والدخن غنية بالألياف



2. ماء جوز الهند:



من أجل الحفاظ على البشرة خالية من الزيت ، من المهم جدًا إبقائها رطبة. جوز الهند مصدر غني بفيتامين سي الذي يمكن أن يوفر للجسم الكثير من الفوائد الصحية. بصرف النظر عن الحفاظ على البشرة صافية وتغذية ، فإنه يمنع أيضًا ظهور حب الشباب والتصبغ.





3. الليمون



غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة التى تحافظ على صحة ونضارة البشرة



4. الشوكولاتة الداكنة :

غنية بمركبات الفلافونول وهي مضادات الأكسدة التي تمنع تلف الجلد عن طريق منع التهاب الجلد كما أنه يساعد في التحكم في إنتاج الدهون.



كما ان الشوكولاتة الداكنة غنية بمركبات الفلافونول وهي مضادات الأكسدة التي تمنع تلف الجلد عن طريق منع التهاب الجلد.

5 البروكلي :

يعد البروكلي أيضًا مصدرًا غنيًا بفيتامين A و C ، ومن المعروف أنه يقلل من إنتاج الزيت على الجلد ، مما يساعد بدوره في الحفاظ على صحة الجلد وتغذيته

6. بذور الكتان :

معبأة بأحماض أوميجا 3 الدهنية. يحتوي الزيت الموجود في بذور الكتان على العديد من الخصائص المضادة للالتهابات والتي يمكن أن تقلل من إنتاج دهون البشرة على الجلد.





7. بذور الكتان



يحتوي الزيت الموجود في بذور الكتان على العديد من الخصائص المضادة للالتهابات لذلك

إذا كنت ترغبين في التخلص من تلك البشرة الدهنية ، أضيفى هذه الأطعمة الصحية السبعة إلى نظامك الغذائي اليومي.