وصفة للتخلص من الكرش وحرق الدهون.. مجربة ونتائجها مضمونة

تعاني من الكرش والسمنة وتواجهين صعوبة فى التخلص من الدهون، يقدم الدكتور شمس عبد الرحمن خبير الطب البديل، عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وصفة للتخلص من الكرش والسمنة وقمع الشهية.



وصفة التخلص من الكرش وحرق دهون الجسم بسرعة



مكونات وصفة التخلص من الكرش طبيعيا:

– 1 لتر ماء.

– 12 من أوراق الغار (أوراق سيدنا موسى).

– 2 من أعواد القرفة.



طريقة عمل وصفة التخلص من الكرش



في قدر توضع جميع مكونات وصفة تخسيس البطن فوق نار هادئة، بعد الغليان يترك لمدة 15 دقيقة ليغلي.



– يزال من فوق النار ويغطى بإحكام ويترك حتى يصبح دافئا، ثم يصفى من القرفة وأوراق الغار.



– على الريق، يشرب فنجان من مشروب التخلص من الكرش، ثم فنجانان آخران فقط خلال اليوم، أي بمجموع ثلاث فناجين في اليوم، كما يمكنك إضافة القليل من عسل النحل للوصفة.



يشرب يوميا، والفرق واضح من الأيام الأولى وستخسرين عدة سنتميترات من محيط خصرك في وقت وجيز جدا.



الأعشاب التى يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها أو إضافتها إلى الطعام حتى يضفى مذاقا شهيا على الأكل، كما يفضل البعض تناول مشروب ورق الغار الدافئ نظرا لما يحتويه من فوائد صحية.

فوائد أوراق الغار

كشف الدكتور محسن النادى استشارى الطب البديل، عن أبرز الفوائد الصحية التى يكتسبها الجسم عند تناول مشروب ورق الغار لمدة شهر، وتتمثل فى:

- يعالج اضطرابات الجهاز الهضمي والتخلص من الانتفاخات.

- ينظم حركة الأمعاء.

- يخفض مستوى سكر الدم.

- يقضي على الكوليسترول الضار ويخلص الجسم من الدهون الثلاثية.

- مفيد في علاج البرد، الإنفلونزا والسعال الشديد.

- يخلصك من البلغم وتقليل حدة السعال.

- يحمي القلب من التعرض للنوبات والسكتات الدماغية.

- يمنع تكون الخلايا السرطانية في الجسم.

- يقضي على الأرق والقلق.

- يفتت حصى الكلى.