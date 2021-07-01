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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 122 محضر مخالفة و ضبط 13 طن لحوم وأسماك مخالفة في الشرقية

لحوم مخالفة
لحوم مخالفة

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار ، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

 

وأكد اللواء دكتور  إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أن المديرية وإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وأقسام الصحة العامة والتفتيش على اللحوم بالإدارات البيطرية بالإشتراك مع الجهات المعنية "مجالس المدن – الرقابة التموينية – مباحث التموين  –  الرقابة الصحية" وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك قامت خلال شهر يونيه الماضي 2021 م بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك .

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وأشار مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 122 محضر  مخالفة و ضبط 6 طن و 505 كجم لحوم مجمدة ومصنعات لحوم و  135 كجم  كبده و 2طن و 569 كجم طيور و 142 كجم  أسماك مجهولة المصدر بدون بيانات تم سحب عينات لتحديد صلاحيتها و 865 كجم  لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية و 2 طن و  470 كجم  لحوم مجمدة و لحوم مصنعة و 60 كجم  كبده و 145 كجم  دهون و 649 كجم  طيور غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

 

وعلي جانب أخر فقد أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالمرور المكثف علي المنشآت الدوائية، وإحكام الرقابة علي سوق الدواء، وضبط المخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة مديرة الإدارة، ومفتشي الصيدلة بالإدارة الصحية ببلبيس، حملة للتفتيش علي المنشآت الدوائية والصيدليات العامة بمركز بلبيس.

 

وأشار "مسعود" الي انه أسفرت جهود الحملة عن ضبط ٣٠٠٠ (وحدة/أمبول/عبوة/كبسولة) لأدوية ومستحضرات طبية متنوعة، تمثلت المخالفات المضبوطة في منشطات مهربة ومجهول المصدر والبعض منها منتهي الصلاحية، وأدوية مدرجة بالجدول الثالث مخدرات بدون فواتير، وأدوية خاصة بكل من وزارتي الصحة والتأمين الصحي محظور بيعها بالصيدليات، ومستحضرات طبية صدر منشور من وزارة الصحة بوقف تداولها، وأدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع، وعينات مجانية ممنوع بيعها، وأدوية خاصة بالمستشفيات محظور تداولها بالصيدليات، بالإضافة إلى ضبط أقراص مجهولة المصدر بدون بيانات وبدون فواتير.

 

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة جنح أمن دولة طوارئ لسنة ٢٠٢١، بمركز شرطة بلبيس. 

 

وأكد "مسعود" علي إستمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لجميع المشاركين في الحملة، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

محافظ الشرقية مديرية الطب البيطري محلات الجزارة تصنيع الأسماك اخبار المحافظات

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