1000 شاب وفتاة يشاركون في ماراثون دراجات من العاصمة الإدارية إلى الجلالة

في ذكري 30 يونيو

أطلق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ماراثون الدراجات البخارية والنارية من أمام مدينة مصر الدولية للألعاب الاوليمبية متجها إلى مدينة الجلالة ضمن فعاليات المهرجان الرياضى الأول الذى تنظمه الوزارة ممثلة فى الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية تحت شعار " من إنجاز.. لإنجاز"، وذلك احتفالا بذكرى 30 يونيو بمشاركة 1000 شاب وفتاة من محافظات القاهرة والسويس والإسماعيلية.

ويشارك فى المهرجان الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدراجات، والدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، والدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، و الدكتورة غادة جمال الدين مدير عام الادارة العامة للقاعدة الشعبية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن الهدف من المهرجان هو إلقاء الضوء على إنجازات الدولة المصرية وتنمية الانتماء والولاء لمصر، ورفع مستوى اللياقة البدنية وتوسيع قاعدة الممارسة، ونشر الثقافة الرياضية.

يشار إلى أن المهرجان يتضمن العديد من الفعاليات التى بدأت بماراثون دراجات بالتعاون مع الإتحاد المصرى للدراجات، وبايكرز من العاصمة الإدارية إلى مدينة الجلالة، ومسابقات لتسلق الجبل بالجلالة، بالإضافة إلى عروض رياضية على البحيرة، ومسابقات ألعاب مائية " تجديف - كياك- شراع- نايل بايك"، ولقاءات خماسى كرة قدم، وكرة طائرة شاطئية، وعروض للبارسيل فى البحيرة، بالإضافة إلى جوائز عينية لجميع المشاركين .

وقال وزير الشباب والرياضة، أن ثورة 30 يونيو غيرت مصير الدولة المصرية وأصبحنا فخورين بمصر من حيث التنمية فى كافة المجالات الشبابية والرياضية والاقتصادية والزراعية والصناعية والتجارية، وذكرى هذه الثورة المجيدة فرصة لنطلع الشباب المصرى على العاصمة الإدارية ومدينة الجلالة التى شهدت تطور كبير وطفرة تشهدها الدولة بأكملها.

وقال صبحى: نحن نشهد مرحلة غير مسبوقة فى البناء والتعمير على كافة المستويات، مشيراً إلى أن البنية التحتية الرياضية الجديدة بعد 30 يونيو وضعت مصر فى مكانه عالمية لاستضافة أكبر البطولات والأحداث الرياضية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة ان الدولة المصرية تضع محور التنميه المستدامة فى مقدمة الأولويات الوطنية فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوريه ويتجسد ذلك فى استراتيجية التنمية المستدامة رؤيه مصر 2030 التى يتم العمل على تحقيقها فى شتى القطاعات والمجالات الاقتصادية والاجتماعية مضيفاً أن الحكومة تولى اهتماماً لتحديث رؤية مصر 2030 بشكل مستمر فى ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أنه انطلاقا من كون تحسين النمط الصحى للمواطنين كأحد أهداف التنمية المستدامة فنسعى إلى تحقيقه على أرض الواقع من خلال برامج التنمية الرياضية و نشر ثقافة الممارسة الرياضية بالمجتمع تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية فضلاً عن العمل على اطلاق المهارات الإبداعية واكتشاف الموهوبين وتوعيتهم وتوفير الخدمات الشبابية والرياضية فى كافه المحافظات وبث روح الولاء والإنتماء بين النشء والشباب.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى اطلاق الوزارة للمشروع القومى للموهوبين والبطل الأولمبى الذى يستهدف اكتشاف الموهوبين رياضياً، من خلال تطبيق معايير و أسس علمية وبدنية لإختيار الأفضل والعمل وفق برنامج تأهيلى تدريبى لهم فى اطار من الدعم ورعاية الموهوبين وتقديمهم أبطال رياضيين لمصر فى مختلف الالعاب.

وأكد وزير الشباب والرياضة بأنه يتم استكمال إنشاء وتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية فى مصر وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التى تنفذها الدولة وفقاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو ما يؤهل مصر لامتلاك القدرات اللازمة لاستضافة كبرى البطولات العالمية فى مختلف الألعاب فضلاً عن القيمة المضافة صحياً واجتماعيا واقتصاديا لمنظومة الرياضة فى مصر بنشر ثقافة ممارسة الرياضة بين جموع الشعب المصرى.

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2