62 مركزا تكنولوجيا متنقلا لخدمة المواطنين ضمن مبادرة "حياة كريمة"

شاركت سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة لخدمة المواطنين بالمحافظات؛ في ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتي تفقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس.

يأتي هذا في إطار التعاون المثمر و البناء بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجهات الدولة المختلفة وفي إطار مبادرة "حياة كريمة" والجهود التي تبذلها الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين فى شتى مجالات العمل و البناء.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية إن الوزارة قامت بتدبير (62) مركز تكنولوجي متنقل تقدم الخدمات الحكومية للمواطنين، و تم بالفعل تسليم تلك المراكز للجهات والتعاون في تشغيلها، مؤكدة أن الهدف من تلك المراكز هو تقليل تكدس المواطنين في أماكن تقديم تلك الخدمات، وتسهيل حصولهم على الخدمات بصورة لائقة لتحقيق رضاء المواطن، وهو ما يساهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحرص على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصري، وذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه تم البدء بعدد (32) مركز تكنولوجي متنقل لوزارة التنمية المحلية تقدم كل خدمات المحليات، وعدد (20) مكتب شهر عقاري و توثيق متنقل لوزارة العدل تقدم كل خدمات مكاتب التوثيق، بالإضافة إلى عدد (10) مركز نموذجي متنقل لوزارة الداخلية تقدم خدمات الأحوال المدنية، و مخطط تدبير عدد (100) مركز في العام المالي 2021/2022.

شارك في اصطفاف المعدات والمركبات المشاركة في مبادرة "حياة كريمة" عدد (8) سيارة كعناصر من تلك السيارات المجهزة موزعة على عدد (3) مركز تكنولوجي متنقل لصالح وزارة التنمية المحلية، وعدد (3) مكتب شهر عقاري و توثيق متنقل لصالح وزارة العدل، وعدد (2) مركز نموذجي متنقل لصالح وزارة الداخلية.