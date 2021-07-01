ضبط مكملات غذائية وأدوية غير مرخصة بـ 650 ألف جنيه في الغربية

تمكنت إدارة الصيدلة بمديرية الصحة في الغربية اليوم، بالتنسيق مع مديرية التموين، من شن حملة مكبرة علي مكان غير مرخص لتخزين وبيع المكملات الغذائية بحي أول طنطا.



واسفرت الحملة عن ضبط ١٠٧٣ كيلوجرام و١٦٣٢٠ قرص مكملات غذائية وأدوية غير مرخصة من وزارة الصحة وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالى ٦٥٠٠٠٠ جنيه تقريبا وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية.

جاء ذلك بناءا على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية وهيئه الدواء المصرية بتكثيف الحملات التفتيشية على سوق الدواء بالغربية.

كما أعطي الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، توجيهاته بشن حملة على الاماكن غير المرخصة بعدما وردت تعليمات ومعلومات من هيئة الرقابة الادارية بالغربية برئاسة اللواء عادل عياد عن مكان غير مرخص لتخزين وبيع المكملات الغذائية بدائرة حي أول.



ووجه الدكتور خالد أصيل مدير الإدارة العامة للصيادلة بتشكيل لجنة بالتنسيق مع مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابوهاشم برئاسة الدكتورة منى شبل مدير التفتيش الصيدلى وعضوية الدكتور هيثم غرابة والدكتور عبدالقوى غلوش والدكتورة ميار سالم وياسر مراد مدير تموين بندر طنطا ومحمد الشيخ مفتش تموين بندر طنطا.



وتمكنت اللجنة من ضبط المكان الغير مرخص بحي أول طنطا.

مخزن مكملات غذائية بالغربية غير مرخص

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