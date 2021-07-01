عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط مكملات غذائية وأدوية غير مرخصة بـ 650 ألف جنيه في الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت إدارة الصيدلة بمديرية الصحة في الغربية اليوم، بالتنسيق مع مديرية التموين، من شن حملة مكبرة علي  مكان غير مرخص لتخزين وبيع المكملات الغذائية بحي أول طنطا.


واسفرت الحملة عن ضبط ١٠٧٣ كيلوجرام و١٦٣٢٠ قرص مكملات غذائية وأدوية غير مرخصة من وزارة الصحة وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالى ٦٥٠٠٠٠ جنيه تقريبا وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية.

محافظ الغربية يرسل برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

جاء ذلك بناءا على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية وهيئه الدواء المصرية بتكثيف الحملات التفتيشية على سوق الدواء بالغربية.

 

كما أعطي  الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، توجيهاته بشن حملة على الاماكن غير المرخصة بعدما وردت تعليمات ومعلومات  من هيئة الرقابة الادارية بالغربية برئاسة اللواء عادل عياد عن مكان غير مرخص لتخزين وبيع المكملات الغذائية بدائرة حي أول.

ووجه الدكتور خالد أصيل مدير الإدارة العامة للصيادلة بتشكيل لجنة بالتنسيق مع مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابوهاشم برئاسة الدكتورة منى شبل مدير التفتيش الصيدلى وعضوية الدكتور هيثم غرابة والدكتور عبدالقوى غلوش والدكتورة ميار سالم وياسر مراد مدير تموين بندر طنطا ومحمد الشيخ مفتش تموين بندر طنطا.


وتمكنت اللجنة من ضبط المكان الغير مرخص بحي أول طنطا.

مخزن مكملات غذائية بالغربية غير مرخص

IMG-20210701-WA0064
IMG-20210701-WA0064
IMG-20210701-WA0058
IMG-20210701-WA0058
IMG-20210701-WA0059
IMG-20210701-WA0059
IMG-20210701-WA0065
IMG-20210701-WA0065
IMG-20210701-WA0057
IMG-20210701-WA0057
IMG-20210701-WA0055
IMG-20210701-WA0055
IMG-20210701-WA0056
IMG-20210701-WA0056
الغربية بيع مكملات غذائية وكيل صحة الغربية غير مرخصة مخزن

موضوعات متعلقة

ثورة 30 يونيو.. 7 سنوات إنجازات بقيادة السيسي حُفِرَت من نور على أرض الغربية.. قلب الدلتا النابض يجني ثمار العمل والإنجاز

ترشيحاتنا

هل يفقد المنتخب الأولمبي جهود لاعبي الأهلي.. مصدر يكشف التفاصيل

مطار أسيوط يستعد لاستقبال أولى الرحلات المباشرة من قطر.. الأحد

الرئيس السيسي : التجربة الصينية تمثل قصة نجاح يسعى الكثيرون لدراستها

شاهد.. تسريب جديد يكشف تصميم هاتف سامسونج Galaxy Z Flip3

ننشر تفاصيل خطة مصر لتصدير الثوم والزيتون والبطاطس للبرازيل .. تفاصيل

امتحانات الثانوية العامة.. أستاذ مناعة يحذر من الافراط في تناول القهوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التفاصيل الكاملة لأزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا.. ماذا يحدث داخل الكاف؟

إغلاق مستشفى في القاهرة بعد استغاثة 32 أسرة

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

أسعار الكهرباء.. شغل التكييف ووفر في الاستهلاك

لمرضى السكري .. احترس خضار معروف يسبب ارتفاع السكر فى الدم

الصور الأولى لبدء عمليات تركيب كاميرات المراقبة في لجان امتحانات الثانوية العامة

تعرض فتاة البوركيني لحادث علي الطريق.. وهبة قطب: بنتى صورت الفيديو بتلقائية

بالزيادة السنوية وبتكلفة 282 مليار جنيه.. التأمينات تبدأ صرف معاش يوليو لـ10.5 مليون مستفيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

عملات زمان.. خمسون قرشا حائرة بين الفراعنة والمسلمين

30 صورة ترصد احتفالية البالون الطائر بالأقصر بذكرى ثورة يونيو

فيديو

فيديو جراف.. راتب ميسي الخيالي مع برشلونة بالأسبوع

فيديوجراف..فيروس نيباه الأخطر في العالم قادم من الهند

طفاية حريق.. كيف تسبب فرح الدقهلية الغريب في إصابة فتاتين

الرئيس حلها .. ما هو مرض الضمور العضلي وأعراضه.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د.سيد حجازى يكتب: «ثورة 30 يونيو» ومسيرة الجمهورية الجديدة

ثائر نوفل يكتب: 30 يونيو إرادة النصر المبين لشعب حر عظيم

عبد المعطى أحمد يكتب: العقاد كشف الإخوان

د. إيمان خطاب تكتب: دولة 30 يونيو والإنجازات !!!

جمال قرين يكتب: 30 يونيو وتصحيح المسار

د.فتحي حسين يكتب: ذكري ثورة 30 يونيو وارادة شعب 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

اﻟﻤﺰﻳﺪ