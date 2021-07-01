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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الغربية: فتح باب القبول بـ مدارس التمريض.. الأحد المقبل

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أعلنت مديرية الصحة بالغربية أدارة التدريب والمدارس عن فتح باب القبول بمدارس التمريض بالغربية من يوم الأحد الموافق الموافق٤ /٢٠٢١/٧  بمجموع مبدئى من ٢٦٥  درجة لطالبات المركز فقط طبقا لاستمارة نجاح الاعدادية  . 


وتقديم الاوراق  كالاتى :-
من مجموع ٢٨٠ الى ٢٧٥ درجة  من يوم ٧/٤ الى ٧/٧    ( مدة اربع ايام )
من مجموع ٢٧٤ الى ٢٧٠ درجة  ايام ٨ و١١و١٢ و ٧/١٣ ( مدة اربع ايام )
من مجموع  ٢٦٩الى٢٦٥ درجة ايام  ١٤ و١٥و ١٨و٢٥ /٧  ( مدة اربع ايام )    
من يوم ٧/٢٦  الى ٧/٢٨   للمتخلفين من الايام السابقة   ( مدة ثلاثة ايام ) 
علما بأنه لا توجد استثناءات  الا لأبناء  شهداء الواجب الوطنى من أفراد الجيش، الشرطه،الجيش  الأبيض  مع إحضار ما يثبت الوفاه اثناء تأدية الواجب الوطني  بشهادة معتمده ومختومه  ولا يتم الاستثناء من الكشف الطبى.

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• لا يعتبر الطالب او الطالبة مقبولا الا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وقبول اعلى المجاميع لعدد من 25-  30 طالبه فقط من المتقدمات
وبعدها  يتم عمل  الاختبارات للمجاميع الاعلى (25-30) طالبه وهى 
• اختبار الشخصى 
• كشف الهيئة 
• اختبار الاملاء  
• اختبار اللغه الانجليزية
• اختبار الحاسب الالى 
• الاختبار النفسى
• الكشف الطبى 
لا يعتبر الطالب او الطالبة مقبولا الا بعد اجتياز جميع الاختبارات  والكشف الطبى

بينما فى حاله ادراج (الطالبة _ الطالب) بالتنسيق يحضر ولى الامر ما يثبت ان (الطالبة _ الطالب)  حاصل على الصف الاول الابتدائى الى الصف الثالث الاعدادي من الادارة التعليمة  التابع لها نفس المركز الادارى لمدرسة التمريض وفى حالة عدم احضار ما يثبت ذلك سوف تحذف الطالبة من التنسيق

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