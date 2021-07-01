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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

احتفالا بذكرى 30 يونيو.. حماة الوطن يطلق حملة إنشاء محطات مياه الشرب بالصعيد

صدى البلد

أطلق  حزب حماة الوطن حملة انشاء محطات مياه الشرب لقرى الصعيد، احتفالا بذكري ثورة ٣٠ يونيو المجيدة.

جاء ذلك بناء على توجيهات الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، والفريق أسامه الجندي، النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، والدكتور أحمد العطيفي، أمين عام التنظيم، تحت إشراف أمانة اللجان النوعية برئاسة الدكتور عمرو سليمان.

و صرح السيد احمد فتحى رئيس لجنة الإسكان ان المبادرة تشمل إنشاء العديد من محطات مياه الشرب للقرى الأكثر احتياجا و المناطق الساخنة بمختلف محافظات الصعيد بهدف توفير مياه الشرب لا هلينا بجميع قرى محافظات الصعيد و اتساقا مع رؤية الدولة المصرية و مبادرة السيد الرئيس "حياة كريمة" بحيث يتم انشاء اول محطة بمحافظة المنيا.

هذا ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، بتحمل الدولة تكلفة علاج مرض الضمور العضلي للأطفال حديثي الولادة والتي تبلغ 3 ملايين دولار لكل طفل.

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس السيسي، المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

 

وقال الرئيس السيسي إن هذه المشكلة الإنسانية كانت محل اهتمام كبير بسبب المعاناة التي تتحملها الأسر لفقدان أطفالهم بسبب مرض الضمور العضلي، وبالتالي تحركت الدولة ووقعت اتفاقا مع عدة شركات عالمية متخصصة لعلاج هذا المرض، مضيفا أن الدولة ستبدأ بالكشف عن هذا المرض لجميع الأطفال حتى يتم التشخيص والعلاج مبكرا.

حماه الوطن السيسي مياة الشرب 30 يونيو الرئيس عبد الفتاح السيسي تطوير قرى الريف المصري

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