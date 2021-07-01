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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أطلقته التضامن الاجتماعي في 2014.. كورال أطفال مصر يواصل الإبداع والتألق

كورال أطفال مصر
كورال أطفال مصر

"كورال أطفال مصر" يواصل الإبداع والتألق.. مبادرة أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي أواخر عام 2014 لرعاية أبناء مؤسسات الرعاية الإجتماعية وتنمية مواهبهم الفنية والغنائية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة سليم سحاب للمبدع العربي ووزارة الشباب والرياضة.

 

تهدف المبادرة تحقيق مبدأ الدمج المجتمعي للأبناء من خلال الأنشطة والمواهب المختلفة، ويضم الكورال أبناء 36 دار رعاية اجتماعية على مستوى ٤ محافظات وهي: (القاهرة ، الجيزة، القليوبية ، الشرقية).

 

وبلغ عدد الحفلات التي شارك فيها الكورال 56 حفلة أهمهم حفل افتتاح قناة السويس الجديدة في عام 2015، والاحتفال بمرور 100 عام على إنشاء منظمة العمل الدولية وغيرها من الاحتفالات والأعياد القومية ، ويعد حفل الامس  هو الحفل السابع والخمسين للكورال احتفالا بذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو .

 

وشارك الكورال أكبر نجوم الغناء في حفلاتهم كالفنان علي الحجار ومدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم  وآخرهم أمير الغناء العربي هاني شاكر.


وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد نظمت أمس وتحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء احتفالية كورال أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب، بقصر البارون  وذلك بمناسبة ذكري ثورتي ٣٠ يونيو و٢٣ يوليو بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

 

وشهدت الاحتفالية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي  وبحضورالدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، و محمد سعفان وزير القوى العاملة، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، وحرم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ونجلته، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة العربية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، وممثلي منظمات الامم المتحدة، والفنان هاني شاكر وحرمه، والفنان ايهاب توفيق، ولفيف من الاعلاميين والصحفيين .

 

وشهدت الاحتفالية تقديم عدد من الفقرات الغنائية لكورال أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب، فضلا عن فقرات غنائية للفنانة ريهام عبد الحكيم

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