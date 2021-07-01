ضبط بدال تموينى استولى على الدعم فى القليوبية

تمكنت مباحث التموين ومديرية أمن القليوبية، من ضبط بدال تموينى قام بالاستيلاء على السلع التموينية وتخزينها وعدم صرفها لحائزى البطاقات التموينية بغرض بيعها فى السوداء وضبط الاجهزة الامنية حيث ضبط بحوزته طن سكر و240 عبوة زيت طعام "تموينى"، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث تموين القليوبية بقيام حملة تموينية استهدفت بدال تموينى توصلت التحريات إلى قيامة بحجب السلع التموينية المخصصة ربطا على البطاقات التموينية.



وتم ضبط طن سكر و240 عبوة زيت طعام تموينى قام المتهم بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة وتولت النيابة التحقيق.



من ناحية اخرى واصلت مديرية أمن القليوبية حملاتها على البؤر الاجرامية فى قرى مركز شرطة طوخ حيث قامت حملة مكبرة إستهدفت قرى دائرة مركز شرطة طوخ فى القليوبية أسفرت جهودها عن ضبط 18 تاجر مخدرات و6 قطع سلاح نارى وكمية من الذخيرة وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.



تلقى مدير امن القليوبية إخطارا من المقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ يفيد قيام حملة امنية اسفرت عن ضبط 18 تاجر مخدرات و6 قطع سلاح نارى وكمية من الذخيرة وضبط 9 بلطجية بحوزتهم اسلحة بيضاء.



وضبط 6 قطع سلاح نارى ، عدد من الطلقات النارية بحوزة كما تم ضبط 2 متهم مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضايا وضبط 7 قطع سلاح أبيض وضبط 2 مراقب هارب ، كما اسفرت الحملة التى شارك فيها مباحث تنفيذ الاحكام عن تنفيذ 7146 حكم قضائى متنوع.



من ناحية اخري قرر قاضى المعارضات بمحكمة الخانكة الجزئية فى القليوبية تجديد حبس "محمود ع" مقيم السلام وزوجته "ر . ع" 37 سنة 15 يوما على ذمة التحقيقات وذلك لاتهامهما بقتل المجنى عليه "محمد ع" 35 سنة بعد أن استدرجاه لمنطقة غير مأهولة بالسكان بدائرة مركز الخانكة وسدد الزوج له الطعنات على خلفية علاقة غير مشروعة بين المجنى عليه وزوجة المتهم.

كشف لغز العثور على جثة مجهولة



وكانت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قد تمكنت من كشف لغز العثور على جثة شخص بمنطقة غير مأهولة بالسكان بالمنطقة بين مركز الخانكة والسلام مصاب بعدة طعنات بأماكن متفرقة بالجسد حيث تبين أن المجنى عليه كان على علاقة غير شرعية بإحدى السيدات وحينما كشف زوجها العلاقة أمرها باستدراجه للمنطقة وما أن وصلا حتى انهال عليه بالطعنات التى أودت بحياته على الفور وتحرر محضر بالواقعة.



تلقى اللواء حاتم الحداد مدير إدارة البحث الجنائى في القليوبية إخطارا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بورود بلاغ بالعثور على جثة شخص بمنطقة نائية غير مأهولة بالسكان بدائرة المركز.



جرى إخطار مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية وعلى الفور انتقل المقدم أحمد سامى رئيس مباحث المركز، وفريق البحث وبالمعاينة والفحص تبين أن المجنى يدعى "محمد ع"، 35 سنة مقيم دائرة المركز مصاب بـ 26 طعنة بأماكن متفرقة بالجسد وأودت بحياته على الفور جرى نقل الجثة لمستشفى الخانكة.



وكثف رجال المباحث التحريات، وبالفحص تبين أن المجنى عليه "محمد ع"، 35 سنة، مقيم دائرة مركز الخانكة كان على علاقة غير شرعية بسيدة "ر . ع"، 37 سنة، مقيمة بالسلام محافظة القاهرة، وعندما كشف زوج السيدة "محمود ع"مقيم السلام، علاقتها بالمجنى عليها أمرها باستدراج المتهم لمكان الواقعة، غير مأهول بالسكان بالمنطقة الرابطة بين مركز الخانكة والسلام، وما أن وصل المجنى عليه للمكان حتى انهال عليه المتهم بالطعنات بسلاح أبيض "مطواة".