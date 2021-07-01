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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 6 حالات تعدي على النيل بقرية الحواتكة بمنفلوط

إزالة 6 حالات تعدي
إزالة 6 حالات تعدي على النيل بقرية الحواتكة بمنفلوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن إزالة 6 حالات تعدي على النيل  مساحة 222 م3 بناحية عزبة الشراقوه التابعة لقرية الحواتكة بمركز منفلوط ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي على نهر النيل التي تم  إزالتها إلى 58 حالة بإجمالي مساحة 10 ألاف و386 م3 منذ بدء الموجة الـ 17 في 17 مايو 2021 وحتى اليوم.

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وتابع محافظ أسيوط حملات الموجة الــ17 لإزالة التعديات على نهر النيل والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية والجهات المختلفة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضي المتعد عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.


وأكد اللواء عصام سعد، مواصلة المحافظة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد للتصدي إلي التعديات على النيل وشبكات الترع والمصارف حيث يعتبر ذلك النوع من التعدي هو أخطر أشكال التعدي لما له من آثار خطيرة على قدرة القطاع المائي للنيل على إمرار التصرفات المائية وذلك في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ منافع الري والصرف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف من التعديات.


وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بعودة التعديات مجدداً وتكليف رؤساء الوحدات القروية بسرعة الإبلاغ  عن أية حالات جديدة وإزالتها فورا للحفاظ على النيل لعدم تعرضه للردم من المخالفين وشن حملات دورية بقرى ونجوع المحافظة لضمان عدم عودة التعديات ومنع ارتكابها مرة أخرى.

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