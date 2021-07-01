عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلال لقاءاتهما المتكررة

الرئيس السيسي : نسعى للارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية الشاملة مع الصين |فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن التجربة الصينية عملت على إقامة حياة حديثة متطورة، مما يعكس صدق القيادة، وإصرار وعزيمة الشعب الصيني.

وأضاف عبدالفتاح السيسي خلال إلقاء كلمته بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، قائلاً: تعاهدت مع الرئيس الصيني خلال لقاءاتنا المتكررة على دفع العلاقات بين البلدين.

وتابع رئيس الجمهورية قائلاً: اليوم نسعى للارتقاء بالعلاقة الاستراتيجية الشاملة نحو آفاق أرحب. 

واستطرد عبد الفتاح السيسي: "أثبتت جائحة كورونا أن التعاون فيما بين الدول والقدرة على تحقيق التكامل والانسجام على مختلف المستويات، هي عوامل مهمة لاستقرار وسلامة المجتمع الدولي".

وأردف: نتعاهد على بذل الجهود من أجل العمل على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، ودعم الإمكانات الوطنية في مواجهة التحديات الدولية، وأشيد بالدور الإيجابي المتواصل الذي تقوم به الحكومة الصينية لدعم القدرات المصرية في مواجهة تداعيات انتشار جائحة كورونا".

السيسي الرئيس الصينى رئيس الجمهورية التجربة الصينية اخبار التوك شو جائحة كورونا الحكومة الصينية الحزب الشيوعى الصينى

موضوعات متعلقة

يلا بينا .. رامز أمير يروج لمسلسل "نجيب زاهي زركش"

لقاحاتنا ضعيفة.. تصريح صادم ومثير من مسؤول صيني.. فيديو

البيت الأبيض: تحركات الصين المتعلقة بتايوان قد تزعزع الاستقرار

علي الحجار: حفظت جزء كبير من القرآن الكريم وأسجله بصوتي..فيديو

أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي ينعى الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية.. وعضو لجنة مكافحة الأوبئة يحذر من أمراض عصبية وتنفسية تصيب العالم عقب انتهاء جائحة كورونا

ابرز سيارات صينية ارتفعت مبيعاتها في مصر .. صور

وزيرة الصحة تكشف اللغز وراء نجاح مصر فى التصدي لـ فيروس كورونا.. شاهد

العدل تطلق دليلا إرشاديا لمواجهة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

مطار أسيوط يستعد لاستقبال أولى الرحلات المباشرة من قطر.. الأحد

الرئيس السيسي : التجربة الصينية تمثل قصة نجاح يسعى الكثيرون لدراستها

شاهد.. تسريب جديد يكشف تصميم هاتف سامسونج Galaxy Z Flip3

ننشر تفاصيل خطة مصر لتصدير الثوم والزيتون والبطاطس للبرازيل .. تفاصيل

امتحانات الثانوية العامة.. أستاذ مناعة يحذر من الافراط في تناول القهوة

مش أمكم.. زوج هالة صدقي يوجه رسالة نارية لـ أولاده في قضية انكار النسب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التفاصيل الكاملة لأزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا.. ماذا يحدث داخل الكاف؟

إغلاق مستشفى في القاهرة بعد استغاثة 32 أسرة

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

أسعار الكهرباء.. شغل التكييف ووفر في الاستهلاك

لمرضى السكري .. احترس خضار معروف يسبب ارتفاع السكر فى الدم

الصور الأولى لبدء عمليات تركيب كاميرات المراقبة في لجان امتحانات الثانوية العامة

تعرض فتاة البوركيني لحادث علي الطريق.. وهبة قطب: بنتى صورت الفيديو بتلقائية

بالزيادة السنوية وبتكلفة 282 مليار جنيه.. التأمينات تبدأ صرف معاش يوليو لـ10.5 مليون مستفيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

عملات زمان.. خمسون قرشا حائرة بين الفراعنة والمسلمين

30 صورة ترصد احتفالية البالون الطائر بالأقصر بذكرى ثورة يونيو

فيديو

فيديو جراف.. راتب ميسي الخيالي مع برشلونة بالأسبوع

فيديوجراف..فيروس نيباه الأخطر في العالم قادم من الهند

طفاية حريق.. كيف تسبب فرح الدقهلية الغريب في إصابة فتاتين

الرئيس حلها .. ما هو مرض الضمور العضلي وأعراضه.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د.سيد حجازى يكتب: «ثورة 30 يونيو» ومسيرة الجمهورية الجديدة

ثائر نوفل يكتب: 30 يونيو إرادة النصر المبين لشعب حر عظيم

عبد المعطى أحمد يكتب: العقاد كشف الإخوان

د. إيمان خطاب تكتب: دولة 30 يونيو والإنجازات !!!

جمال قرين يكتب: 30 يونيو وتصحيح المسار

د.فتحي حسين يكتب: ذكري ثورة 30 يونيو وارادة شعب 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

اﻟﻤﺰﻳﺪ