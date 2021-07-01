الرئيس السيسي : نسعى للارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية الشاملة مع الصين |فيديو

خلال لقاءاتهما المتكررة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن التجربة الصينية عملت على إقامة حياة حديثة متطورة، مما يعكس صدق القيادة، وإصرار وعزيمة الشعب الصيني.

وأضاف عبدالفتاح السيسي خلال إلقاء كلمته بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، قائلاً: تعاهدت مع الرئيس الصيني خلال لقاءاتنا المتكررة على دفع العلاقات بين البلدين.

وتابع رئيس الجمهورية قائلاً: اليوم نسعى للارتقاء بالعلاقة الاستراتيجية الشاملة نحو آفاق أرحب.

واستطرد عبد الفتاح السيسي: "أثبتت جائحة كورونا أن التعاون فيما بين الدول والقدرة على تحقيق التكامل والانسجام على مختلف المستويات، هي عوامل مهمة لاستقرار وسلامة المجتمع الدولي".

وأردف: نتعاهد على بذل الجهود من أجل العمل على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، ودعم الإمكانات الوطنية في مواجهة التحديات الدولية، وأشيد بالدور الإيجابي المتواصل الذي تقوم به الحكومة الصينية لدعم القدرات المصرية في مواجهة تداعيات انتشار جائحة كورونا".