أثير الدين الأبهري وفلسفته.. إصدار جديد لـ البحوث الإسلامية بمعرض الكتاب

أصدر المركز الإعلامي بمجمع البحوث الإسلامية كتاب "أثير الدين الأبهري وفلسفته في الإلهيات" ضمن سلسلته العلمية، والذي يعرض في جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، حيث يكشف الكتاب عن فيلسوف متكلم ودوره في الإسهام الحضاري للبشرية، كما يأتي نشر هذا الكتاب لإخراج تراث هؤلاء الأعلام لبيان أنماط متعددة من التفكير وألوانًا متنوعة من المناهج.



وقال د. نظير عيّاد أمين، عام مجمع اللحوث الإسلامية إن هذا الكتاب لمؤلفه د. ناصر محمد عطية محمد عامر، ويتعرض لشخصية فلسفية إسلامية لمعت في القرن السابع الهجري وهو الفيلسوف الإشراقي الذي شهد له بالنباهة والتبحر ( أثير الدين الأبهري)، ومن خلال فلسفته في الإلهيات، جاء هذا الكتاب الذي أبان عن الأعلام والفلاسفة الذين تتلمذ على أيديهم هذا الفيلسوف، وبيَّن صلته بعلماء عصره، ومنزلته، وفضله، كما كشف هذا الكتاب ـ أيضًا ـ اللئام عن مؤلفات هذا الفيلسوف التي لا تزال حبيسة خط اليد حتى الآن.



أضاف عيّاد أن الكتاب يتعرض للحديث عن الفلسفة الإلهية عند أثير الدين الأبهري بدراسة الأمور العامة التي تعد كمقدمة لدراسة الموضوعات الفلسفية، ومن ذلك: الحديث عن الوجود ماهية ومفهومًا، وتقسيم الوجود إلى خارجي وذهني، وبيان موقف الأبهري ممن ينفون الوجود الذهني، ثم تلى هذا تقسيم الوجود إلى واجب وممكن، وبيان الفرق بينهما، كما أبان الكتاب عن رأي الأبهري في كون الوجود نفس الماهية أو لا؟ مستعرضًا رأي الأبهري في مفهوم الوجوب والإمكان.



أوضح أنه من خلال هذا العرض يعالج الكتاب عدة مسائل وهي: مسألة قدم العالم وحدوثه، نظرية العقول عند الفلاسفة وموقف الأبهري منها، أدلة إثبات الواجب لذاته والرد على شبه المنكرين له، صفات الواجب لذاته عند الأبهري، مذهب الأبهري في النفس.

فى سياق اخر ..ينظم قسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، اليوم الخميس المؤتمر الدولي العلمي السابع للأذن والأنف والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة وقاع الجمجمة، وذلك على مدار يومي: الخميس والجمعة؛ صرح بذلك الدكتور علي محروس، أستاذ ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، رئيس المؤتمر.

وأوضح محروس أن المؤتمر الدولي السابع يقام برعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الزيات، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وحضور الدكتور أحمد سليم، عميد كلية الطب الأسبق، رئيس شرف المؤتمر.





وأشار إلى أن المؤتمر يحاضر به 50 محاضرًا من مختلف دول العالم من: أمريكا، وفرنسا، وإنجلترا، وأستراليا، ونيوزلاندا، والمغرب، والجزائر، وقبرص وتركيا.





كما أوضح أن المؤتمر يناقش عديدًا من النقاط المهمة، مثل: الفطر الأسود وتأثيره على الأنف وعلاقته بكوفيد 19، وكذلك تأثير هذا الفيروس على أمراض الأنف والأذن والحنجرة.





وذكر أنه يقام على هامش المؤتمر أربع ورش عمل؛ تناقش الجديد والحديث في مجال جراحات الأذن الميكروسكوبية، وجراحات الأنف بالمنظار، إضافة إلى تناوله لكيفية التعامل مع مرضى الدوار والدوخة، وأخيرًا ورشة عمل تحت عنوان: كيف تصبح طبيبًا ماهرًا، مضيفًا أن المؤتمر الدولي السابع للقسم يشارك به كوكبة من العلماء بمختلف كليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية والدولية، وتضم: الدكتَور سامي علواني، الأستاذ بكلية الطب جامعة الإسكندرية، رئيس الجمعية المصرية للأنف والأذن والحنجرة، والدكتور أسامة عبد الحميد، الأستاذ بطب عين شمس، رئيس جمعية (نحو سمع أفضل)، والدكتور علاء الفقي، الأستاذ بطب الزقازيق، رئيس جمعية الدلتا، والدكتور فتحي عبد الباقي، الأستاذ بطب الإسكندرية، رئيس جمعية زراعة القوقعة المصرية، والدكتور محمد حميد من الولايات المتحدة الأمريكية، رئيس البورد العالمي لأمراض السمع والاتزان، والدكتور رضا كامل، الأستاذ بكلية طب القصر العيني، رئيس جمعية الأنف المصرية والعربية، والدكتورة جيهان الزارع، سكرتير عام المؤتمر.

فى سياق اخر.. تابع الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الازهر، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، انتظام المحاضرات بالدورات التدريبية التي تقام لأعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، والتي يقوم عليها مركز ضمان الجودة والتدريب بجامعة الأزهر " on line"، مساء اليوم.

وأوضح، الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة، أن الدورة التدريبية مدتها اسبوع، وتقام on line تيسيرا على أعضاء هيئة التدريس داخل الجمهورية، وخارجها، مشيرا إلى أن المحاضرات التي تدرس في الدورات يقوم عليها أساتذة خبراء في مجالات الجودة والاعتماد، لافتا أن المحاضرات المكثفة تتناول توصيف المقررات الدراسية، وإعداد الدراسة الذاتية، ومهارات العرض الفعال، وإدارة الوقت وضغوط العمل، إضافة إلى التخطيط الاستراتيجي، وكيفية إدارة الوقت، وإدارة الأزمات، بجانب محاضرات حول نظم الامتحانات وتقويم الطلاب وتوصيف المقررات الدراسية، وتنمية المهارات الذاتية، وفنيات تصميم البحوث.

وأضاف الشربيني أن الدورة التدريبية التي عقدت on line، ساعدت على التحاق أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر في خارج مصر الالتحاق بها من خلال برنامج إلكتروني مؤمن تأمينا كاملا في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

جاء ذلك بحضور الأستاذ حسن محروس المدير الإداري للمركز.