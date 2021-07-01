عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة: التفتيش على 230 مركزا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية في 10 محافظات

اللقاحات البيطرية
اللقاحات البيطرية

 قامت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حمله مكبرة في 13 محافظة وهي (الشرقية، الغربية، بنى سويف، الدقهلية، البحيرة، الإسماعيلية، القاهرة، الإسكندرية، المنوفية، القليوبية) حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 230 مركز لبيع وتداول الادوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر يونيو وتم رصد 85 مركز مخالف ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة او مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات. 

يأتى ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لمديريات الطب البيطري بالمحافظات، بشن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.


وقد تم اصدار (21) قرار إداري لأغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بعدد (60) منشأة بيطرية بمحافظات: (الشرقية – بنى سويف – الإسكندرية – الغربية – الدقهلية – البحيرة – المنوفية – القليوبية - الاسماعيلية)، تم عمل (4) محاضر جنح بمحافظتي بنى سويف – البحيرة، وتم عمل (11) محاضر (ادارية) بمحافظات: الشرقية – بنى سويف – القاهرة – المنوفية – القليوبية – الإسكندرية.


 تم تنفيذ قرارات الاغلاق لـ (10) مركز بيطري مخالف بمحافظات: الشرقية – الإسكندرية – الدقهلية.


ومن جهته أكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ان الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.

الزراعة للقاح اللقاحات البيطرية وزير الزراعة واستصلاح

ترشيحاتنا

هل يفقد المنتخب الأولمبي جهود لاعبي الأهلي.. مصدر يكشف التفاصيل

مطار أسيوط يستعد لاستقبال أولى الرحلات المباشرة من قطر.. الأحد

الرئيس السيسي : التجربة الصينية تمثل قصة نجاح يسعى الكثيرون لدراستها

شاهد.. تسريب جديد يكشف تصميم هاتف سامسونج Galaxy Z Flip3

ننشر تفاصيل خطة مصر لتصدير الثوم والزيتون والبطاطس للبرازيل .. تفاصيل

امتحانات الثانوية العامة.. أستاذ مناعة يحذر من الافراط في تناول القهوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التفاصيل الكاملة لأزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا.. ماذا يحدث داخل الكاف؟

إغلاق مستشفى في القاهرة بعد استغاثة 32 أسرة

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

أسعار الكهرباء.. شغل التكييف ووفر في الاستهلاك

لمرضى السكري .. احترس خضار معروف يسبب ارتفاع السكر فى الدم

الصور الأولى لبدء عمليات تركيب كاميرات المراقبة في لجان امتحانات الثانوية العامة

تعرض فتاة البوركيني لحادث علي الطريق.. وهبة قطب: بنتى صورت الفيديو بتلقائية

بالزيادة السنوية وبتكلفة 282 مليار جنيه.. التأمينات تبدأ صرف معاش يوليو لـ10.5 مليون مستفيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

عملات زمان.. خمسون قرشا حائرة بين الفراعنة والمسلمين

30 صورة ترصد احتفالية البالون الطائر بالأقصر بذكرى ثورة يونيو

فيديو

فيديو جراف.. راتب ميسي الخيالي مع برشلونة بالأسبوع

فيديوجراف..فيروس نيباه الأخطر في العالم قادم من الهند

طفاية حريق.. كيف تسبب فرح الدقهلية الغريب في إصابة فتاتين

الرئيس حلها .. ما هو مرض الضمور العضلي وأعراضه.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د.سيد حجازى يكتب: «ثورة 30 يونيو» ومسيرة الجمهورية الجديدة

ثائر نوفل يكتب: 30 يونيو إرادة النصر المبين لشعب حر عظيم

عبد المعطى أحمد يكتب: العقاد كشف الإخوان

د. إيمان خطاب تكتب: دولة 30 يونيو والإنجازات !!!

جمال قرين يكتب: 30 يونيو وتصحيح المسار

د.فتحي حسين يكتب: ذكري ثورة 30 يونيو وارادة شعب 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

اﻟﻤﺰﻳﺪ