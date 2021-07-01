الزراعة: التفتيش على 230 مركزا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية في 10 محافظات

قامت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حمله مكبرة في 13 محافظة وهي (الشرقية، الغربية، بنى سويف، الدقهلية، البحيرة، الإسماعيلية، القاهرة، الإسكندرية، المنوفية، القليوبية) حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 230 مركز لبيع وتداول الادوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر يونيو وتم رصد 85 مركز مخالف ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة او مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

يأتى ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لمديريات الطب البيطري بالمحافظات، بشن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.



وقد تم اصدار (21) قرار إداري لأغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بعدد (60) منشأة بيطرية بمحافظات: (الشرقية – بنى سويف – الإسكندرية – الغربية – الدقهلية – البحيرة – المنوفية – القليوبية - الاسماعيلية)، تم عمل (4) محاضر جنح بمحافظتي بنى سويف – البحيرة، وتم عمل (11) محاضر (ادارية) بمحافظات: الشرقية – بنى سويف – القاهرة – المنوفية – القليوبية – الإسكندرية.



تم تنفيذ قرارات الاغلاق لـ (10) مركز بيطري مخالف بمحافظات: الشرقية – الإسكندرية – الدقهلية.



ومن جهته أكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ان الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.